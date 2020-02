Kam uklidili Archieho? Harry s Meghan jezdí na výlety bez syna

Ačkoli Meghan i Harryho se fotografům podařilo zachytit v poslední době hned na několika snímcích, jejich devítiměsíční syn pokaždé chyběl. Média, která život Sussexů sledují na každém kroku, se začala ptát po tom, jestli je královský benjamínek v pořádku.

Sussexové si jsou vědomi toho, že jako "obyčejní lidé" si budou muset zajistit vlastní příjem. Zahájili tak hned několik cest za potenciálním ziskem. Harry se spolu se svou ženou nedávno vrátil z konference JP Morgan v Miami. Před týdnem se setkali se členy Stanfordské univerzity v San Francisku.

Prince Harry and Meghan since getting of a plane in Canada. pic.twitter.com/7LADqb7bil