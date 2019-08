Kamery rozpoznávající obličeje na stadionech? GDPR jim zatím brání

Výtržnosti na fotbalových stadionech opět probudily debatu o tom, jestli by se na nich neměly instalovat kamerové systémy na rozpoznávání obličejů. Sportovní kluby je nemůžou využívat, protože zavedení tohoto bezpečnostního opatření by bylo podle úřadu pro ochranu osobních údajů v rozporu se zákony o nakládání s citlivými údaji. Ministerstvo vnitra chce ale o úpravě zákonů jednat.

Zakázaná pyrotechnika, rvačky a zranění fanoušci. Těm, kteří působí problémy, by mohl pomoci zamezit vstup na stadiony systém na rozpoznávání obličejů. Ten ale sportovní kluby využívat zatím nesmí, protože tím by získaly obrovské množství biometrické údajů.

"Jsou to údaje, do značné míry pro vás nezměnitelné, nevyhnutelně spojené s vaší osobou. Jejich kompromitace pro vás má nepochybně více nežádoucích účinků než v situaci, když někdo kompromituje vaše telefonní číslo," uvedl Martin Cach ze Spolku pro ochranu osobních údajů.

Zda by se měl systém povolit i na stadionech, rozděluje i samotné fanoušky. Zákonná pravidla, jak s biometrickými údaji nakládat, jsou podle Úřadu na ochranu osobních údajů nedostatečná.

"Pokud se tato současná právní úprava ukáže jako nedostatečná, tak samozřejmě připravíme nějakou novou právní úpravu, která by to měla změnit. To znamená novou právní normu, která umožní využívat technické možnosti pro zvýšení bezpečnosti na stadionech," reagoval mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

V Česku systém na rozpoznání obličeje funguje například na pražském letišti. Jenže tam ho provozuji a s daty nakládají bezpečnostní složky. Systém rozpoznávání obličeje na stadionech zavedla třeba Velká Británie nebo Dánsko. V Belgii mají k datům přístup pouze pracovníci pověření klubem, údaje pořízené kamerami u vstupu se nearchivují.