Kardinál Duka měl krýt sexuální zneužívání! Čelí trestnímu oznámení

Trestní oznámení podal muž ve středních letech, který se tím rozhodl řešit svůj případ. "Ten pachatel, kterého Dominik Duka osobně znal a přijímal ho do řádu, mě atakoval pod pohrůžkami, bolestivě, a to jsem tehdy s Dominikem Dukou osobně řešil. On o těch trýznivých, velice bolestivých atacích toho člověka věděl, ale nevěřil jim," řekl v rozhovoru pro Seznam.

Muž měl pobývat jako student v klášteře dominikánů několik let. Údajně ho měli zneužívat dva dominikáni, Dukovi se však svěřil jen s jedním případem.

Mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman zatím neví o tom, že by někdo podal na kardinála Duku trestní oznámení. "O žádném trestním oznámení nemáme informaci," řekl pro TV Nova. Mluvčí kardinála Romuald Štěpán Rob zveřejnil vyjádření. Vyjádřil obavy, že budou informace vytrhávány z kontextu a zprávy budou používány "výhradně k neprospěchu kardinála a Katolické církve v naší zemi".

Zároveň Rob zveřejnil vyjádření kardinála. "Nemohu hovořit konkrétně, protože zmiňovaný zůstal v anonymitě, a tak mi dovolte, abych ho nazýval "Muzikus". Mohu říci, že se jednalo o nadaného studenta konzervatoře, a i já jsem si ho rád poslechl z oken noviciátní kaple," popsal Duka.

"Po jisté době mi oznámil, že byl obtěžován bratrem dominikánem, který v té době ještě nebyl knězem. Oba jsem si zavolal, abych oba konfrontoval a vyslechl, přinesl jsem dokonce kříž a oba vyzval k přísaze, která mnou osobně otřásla. Bylo to tvrzení proti tvrzení a byla to pro mě patová situace. Ihned jsem se poradil s naším církevním právníkem, který mi sdělil, že v tomto případě nejde jednoznačně vystoupit, protože zde není jistota," popsal složitou situaci Duka.

"Vybídl mě však oba podle možnosti sledovat, a pokud by došlo k dalšímu, pak rychle jednat. Dotyčný student Muzikus měl ubytování v našem klášteře v prvním patře (mimo klauzuru - prostor vyhrazený bratřím dominikánům), kde vedle jeho pokoje bydlela také paní kuchařka. Sdělila mi, že dotyčný přijímá v pozdních večerních hodinách návštěvy," popsal.

Kuchařka údajně Duku vyzvala, aby s ní zašel do mladíkova pokoje. "Viděla, že jeden z kandidátů na vstup do kláštera, zabalen do prošívané deky, vešel do jeho pokoje. Neříkám, že jsem je při něčem přistihl, ale oběma jsem okamžitě sdělil, že musí opustit budovu kláštera do druhého dne a kandidáta na vstup do kláštera jsem jako provinciál propustil," řekl Duka.

Duka studenta potrestal zákazem vstupu do kostela na kůr k varhanám. Duka také napsal, že neví, "kde je pravda". "Ze zpětného pohledu je zřejmé, že ke svěcení jáhna, kterého Muzikus obvinil ze zneužívání, nemělo dojít. Bohužel Muzikusovo svědectví bylo do značné míry v mých očích provinciála znehodnoceno. Proto byl po nějaké době příkladného chování v klášteře vysvěcen na kněze," popsal.

"Bohužel poté, co klášter jako vysvěcený kněz opustil a odešel působit do farnosti, tak se tam začal dopouštět sexuálního zneužívání. Jakmile se o tom další provinciál Alvarez Kodeda dozvěděl, zahájil proces, který vedl k ukončení jeho působení," dodal Duka.

Kodeda měl údajně v roce 2004 k dispozici několik svědectví. "Mohl rozhodnout rychle, byl v lehčí situaci, než jsem byl já jako provinciál o více než 10 let dříve, kdy to bylo pouze slovo proti slovu a přísaha proti přísaze," zakončil Duka.

Kardinál Duka je podle svého mluvčího plně připraven s policií spolupracovat. "V roce 2004 byl Dominik Duka již 6 let královehradeckým biskupem bez jakéhokoliv církevně právního vlivu na dění v dominikánském řádu," zakončil Romuald Štěpán Rob.