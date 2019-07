Kdy se britská královna Alžběta II. vzdá trůnu? Expert má jasno!

Expert na britskou královskou rodinu Phil Dampier má jasno v tom, kdy královna Alžběta II. odstoupí z trůnu a přenechá ho svému synovi, princi Charlesovi. Podle něj to bude do dvou let, tedy přibližně v době, kdy královna oslaví 95. narozeniny.

Podle Dampiera královna sice přenechá trůn svému synovi, nikdy se však královských povinností nevzdá úplně. Podle takzvaného Regency Act (Zákon vladařství) z roku 1937 je možné si ponechat část moci, pokud se na to ještě odstupující panovník cítí.



Podle webu deníku Mirror by se tak princ Charles ujal většiny královských povinností a byl by v podstatě regentem, oficiální královnou by ale stále byla Alžběta. "Nemyslím si, že by někdy abdikovala úplně. Už to řekla i při několik příležitostech," uvedl expert. Nicméně se v královských kruzích šušká, že i sama Alžběta zvažuje předání většiny moci Charlesovi při příležitosti svých 95. narozenin.



Regency Act byl v britské historii využitý pouze jednou, a to když v roce 1810 u krále Jiřího III. naplno propukla duševní choroba. Princem regentem, který rozhodoval o královských záležitostech, se pak na deset let stal jeho nejstarší syn Jiří IV.