Kdy se otevřou hranice? Petříček je optimista, hovoří už o květnu

Tisíce Čechů uvízly díky uzavřeným hranicím a epidemiologickým omezením v zahraničí, úkol dostat je domů nyní leží na bedrech ministerstva zahraničních věcí. Pomoci by mohlo především otevření hranic a obnova mezinárodní dopravy, oboje je ale v nedohlednu.

Je to otázka především na epidemiology,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček na mimořádné páteční tiskové konferenci. Například epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se domnívá, že hranice by mohly zůstat zavřené klidně i dva roky. „Já jsem optimista, věřím, že by mohlo k uvolňování opatření začít docházet už v květnu. Bude záviset na vývoji situace,“ dodal ministr zahraničí.

Nepůjde však jen o vývoj nákazy u nás v Česku. „Otevření hranic bude záviset také na situaci v jiných, hlavně sousedních státech. Záleží, jak se Evropě podaří s touto epidemií bojovat,“ doplnil ministr zahraničí.

Kdy se dostanou Češi znovu na zahraniční dovolené, zůstává nadále otázkou. Jasněji ale je v tom, kdy se dostanou domů naši občané, kteří za hranicemi uvízli. Ministerstvo zahraničí za uplynulé tři týdny zajistilo repatriaci již pro pět tisíc českých občanů, z toho 2800 přepravilo repatriačními lety, zbytek se domů dostal autobusovou přepravou.

Stovku Čechů se podařilo dovézt například z Egypta. Podívejte se na reportáž:

„V odhadech, kolik dalších spoluobčanů v zahraničí ještě potřebuje naši pomoc, jsme byli celkem pesimističtí, skutečná čísla jsou naštěstí nižší. Evidujeme 2500 spoluobčanů, kteří zůstali uvízlí v zahraničí,“ uvedl Petříček.

„V tuto chvíli řešíme například návrat Čechů z nového Zélandu a z Austrálie, kde je na 350 osob,“ přiblížil ministr zahraničí. Zejména z těchto zemí je mimořádná letecká doprava velmi nákladná, proto si turisté musejí let sami hradit. „Lety z Austrálie a Nového Zélandu jsme museli zpoplatnit, jsou proti ostatním nepoměrně dražší. Snažíme se je ale pro občany udržet na ceně standartních letů ekonomickou třídou,“ doplnil Petříček.

Více podrobností v reportáži TV NOVA:

„Příští týden bychom měli zajistit také let na Srí lanku a do Nepálu, kde je 110 občanů. Velká skupina českých turistů je v Indonésii, kde řešíme poslední možný let,“ dodal ministr. Odhaduje, že do Velikonoc by ministerstvo mělo mít největší skupiny spoluobčanů zpět ve vlasti.

Dom u se chce dostat podle daj z ambasd jen zhruba 2500 ech. Chystme lety do Austrlie a na N. Zland , na Sr Lanku , Neplu a do Indonsie . Pokraovat budeme do Velikonoc. Men skupiny uvzlch ech by mla vyzvednout letadla jinch lenskch stt EU . https://t.co/BZ9MNTQ8Dv — Tom Petek (@TPetricek) April 3, 2020

„Řešíme i menší skupiny ze vzdálenějších destinací, v tom si pomáháme s dalšími členskými státy EU. Využíváme jejich repatriačních letů, například z Afriky nebo Jižní Ameriky,“ dodal Petříček. Zde jsou z České republiky jen jednotlivci nebo velmi malé skupiny, proto je z ekonomických důvodů výhodnější využít zahraniční partnery, kteří tam mají stovky občanů, než vysílat nákladný samostatný let.

Petříček doufá, že z Evropské unie se mu podaří získat i finanční příspěvek na pokrytí vzniklých nákladů související s repatriací českých občanů ze zahraničí. „Ministerstvo má na repatriace schválený rozpočet 111 milionů. Budeme velkou část žádat proplacení z evropských fondů, proto věřím, že této výše nedosáhneme,“ uvedl Petříček s tím, že od Evropské unie by rád získal až 85 % celkových nákladů.

Stále existuje několik oblastí, ze kterých se navrácení Čechů nedaří realizovat. Problematické jsou například Filipíny, kde se kvůli ztíženým možnostem pohybu po zemi turistům nedaří dostat do Manily na mezinárodní letiště. „V případě Filipín víme o desítkách občanů. Několika se podařilo dostat do Manily, většině se ale nedaří dojet do hlavního města, proto o letu z Filipín teprve jednáme,“ dodal Petříček. Kromě Filipín je problémem také návrat Čechů z Jihoafrické republiky, vzhledem k vyhlášené karanténě také z Peru.

„Řešíme individuálně každý případ, naši občané jsou v kontaktu s našimi ambasádami i s ministerstvem,“ uvedl ministr. Všechny uskutečněné návraty jsou koordinovány s policií i zástupci hygienických stanic.

Do R se dnes odpoledne v podku vrtilo zvltnm repatrianm letem @mzvcr 175 ech z #USA . Dalch 5 ech letadlo vyzvedlo pi tankovn na Islandu . Policie R je nyn doprovod dom, kde jim zane povinn trnctidenn karantna. #SpoluToZvldneme pic.twitter.com/6uS4vtCyPo — Tom Petek (@TPetricek) April 1, 2020

„Přímo z letiště byli lidé rozváženi prostřednictvím sanitek, byli zaevidováni na hygienických stanicích, vše probíhalo pod dohledem policie. Bude kontrolováno, že dodržují domácí karanténu,“ dodal Petříček k otázce zajištění bezpečnosti, jak probíhal jeden z uskutečněných repatriačních letů.

V pátek brzo ráno se vrátila stovka Čechů tyrolského města Ischgl. Více v reportáži TV NOVA: