Lidé se snaží uplatnit vouchery od cestovek. Možností mají hned několik

V zimě na hory, v létě k moři. To je zvyk spousty Čechů. Letošní rok sice pobytům v zahraničí moc nepřál, chuť lidí vycestovat prý ale v těchto dnech znovu roste. "Až nás to překvapuje, jak v tuhle chvíli lidé řeší svou dovolenou v následujících týdnech,“ uvedl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Většina lidí se snaží podle cestovních kanceláří využít především vouchery, které dostali za neuskutečněné cesty během léta. A to jak pro zájezdy na hory, tak k moři.

"Zájem uplatnit své vouchery samozřejmě v těchto dnech roste, protože kromě exotických zájezdů do tepla a zimních zájezdů si už klienti mohou rezervovat zájezdy na příští léto, takže těch možností, jak ten voucher uplatnit je momentálně víc,“ informoval Jan Bezděk

Změnit majitele voucheru je podle cestovek možné. Platnost většiny je do 31. srpna 2021."Pokud by došlo k tomu, že z důvodu covidu není možné cestovat, tak pochopitelně bychom jim vrátili ty prostředky. I těm novým klientům jsme připraveni vracet pro případ, že by nemohli z důvodu covidu vycestovat,“ vysvětlil Ondřej Rušikvas z cestovní kanceláře Blue Style.