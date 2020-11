V Jihlavě kolabují mateřské školy, vychovatelky mají koronavirus

V Jihlavě kvůli velkému počtu vychovatelek i dalších pracovníků nakažených koronavirem začínají kolabovat mateřské školy. Některé už kvůli nákaze musely zavřít. Město apeluje na rodiče, aby si děti, pokud je to možné, nechávali doma.

Jihlavské školky jedou na dřeň. Kvůli rozsáhlé nákaze mezi zaměstnanci už některé musely zavřít. "Školky si vypomáhají navzájem a pomáhají nám i důchodkyně učitelky. Děkuji, že jsou ochotné přijít do tohoto provozu,“ řekla ředitelka jihlavských mateřských škol Lenka Mončeková.

Nákaza uzavřela hned tři zařízení, mezi nimi je i mateřská škola ve Fibichově ulici. Nakažených je tam přes 20 zaměstnanců. "Učitelky jsou nemocné a systém je přetížený. Chtěli bychom poprosit rodiče, pro které je to možné, aby nechali děti doma," žádala primátorka Jihlavy Karolína Koubová (nez.).

Je to hodně těžké, protože rodiče pracuji a není jen tak si vzít malé dítě do práce. "Asi bychom zkusili vzít OČR, nebo nějakým způsobem zapojit prarodiče," svěřili se rodiče. Aktuálně do jihlavských školek dochází více než polovina přihlášených dětí.

Apelem by město chtělo tento počet stáhnout na třetinu. "Menší počet dětí nám umožní, že ten provoz nějakým způsobem zvládneme,“ dodala Mončeková. Rozhodnou prý příští dva týdny.