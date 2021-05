Komunisté pojali první máj komorně, Volného příznivci přišli bez roušek

ODS na 1. května připomíná 17. výročí vstupu do Evropské unie. "Jsme hrdí na to, že to byla právě ODS, která přivedla Českou republiku do EU a po 40 letech komunistické totality vrátila Českou republiku tam, kam patří, na Západ," uvedla strana.



Zástupci SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a lidovců se pak o půl čtvrté sejdou na Petříně, kde představí pražskou kandidátku.



Tam se ale od dvou hodin odpoledne sejdou také příznivci inciativy Chcípl PES. Jejich setkání by mělo trvat asi hodinu.

Na Střeleckém ostrově v Praze se setkalo několik stovek příznivců poslance Lubomíra Volného (Volný blok) na první z řetězce demonstrací pod názvem Lízátková revoluce. Organizátoři na protest rozdávali lízátka podle hesla "Vylížeme se z toho". Podle reportérů TV Nova nemá nikdo z účastníků roušku.



Na Střelecký ostrov zamířili také anarchisté, obě skupiny se zatím nestřetly. Na situaci na ostrově dohlíží policie. Ta také kontrolovala ochranu obličeje, kdo ji neměl nasazenou, toho zaevidovala a předá do správního řízení.

Policist budou v Praze bhem dnenho dne dohlet na vce ne destku oznmench shromdn. Vme v jejich poklidn prbh a prosme o dodrovn vldnch nazen, kdy pi shromdn je nutnost mt zakryt dchac cesty a dodrovat rozestupy. #policiepha — Policie R (@PolicieCZ) May 1, 2021



Naopak KSČM pojala prvomájové oslavy v Praze vyloženě symbolicky. Příznivci strany se potkali už v osm ráno, nahlášených bylo 20 účastníků.



V Praze jsou také připravené také třeba protivládní demonstrace na Letenské pláni od jedné hodiny odpoledne či setkání křesťanů na Václavském náměstí od 14:00.