Končí poukazy Lex Voucher. Lidé mohou dostat peníze za zájezd zpět

Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo se zákonem Lex Voucher už v dubnu minulého roku. Důvodem bylo překlenutí kritické situace na trhu zájezdů a k zabránění vlně úpadků cestovních kanceláří ve spojení s epidemickým stavem, kdy došlo k velkému útlumu cestovního ruchu.

"Cestování je vždy spojeno s určitými riziky. Chceme však zákazníky zbavit některých zbytečných obav. Každý cestující, který od své cestovní kanceláře obdržel Lex Voucher, měl být o této skutečnosti informován, včetně informací o podmínkách jeho platnosti, možnosti uplatnění apod. Zákazníci si za poukaz mohou vybrat nový zájezd jak do zahraničí, tak v rámci Česka, a to do 31. srpna 2021," vysvětlila ředitelka odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj Renata Králová.

Poukazy typu Lex Voucher platí do 31. srpna 2021, což je i datum nejpozdějšího uzavření smlouvy o novém zájezdu. Poukaz je tedy možné využít do tohoto data i pro zájezdy s pozdějším datem zahájení než 31. srpna tohoto roku. Lidé mohou vouchery použít například na pořízení zimní dovolené či dovolené v další sezóně. V případě, že nevyužijí nabídky nového zájezdu, musí být klientům navráceny peníze.

"Pokud si zákazník z nabídky cestovní kanceláře nevybere, pro vrácení peněz nemusí dělat žádné formální úkony, jako například odstupovat od smlouvy apod. Cestovní kanceláři pouze sdělí číslo účtu pro vrácení peněz, pokud ho cestovní kancelář dosud nemá. Tato pravidla se netýkají jakýchkoli jiných voucherů vydaných mimo režim zákona Lex Voucher," dodala Králová.

Právě některým překážkám se s koncem platnosti zákona Lex Voucher chtějí vyhnout i cestovní kanceláře. Zákon řadě z nich zachránil podnikání, a tak klientům chtějí vyjít maximálně vstříc.

Poukazy Lex Voucher se však už od začátku nelíbí Evropské unii, podle které svou legislativou porušují práva spotřebitelů.