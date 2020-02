Konec cirkusů v Česku? Brabec chce přepracovat zákon proti týrání

Ve vládě se zřejmě schyluje k dalšímu rozkolu mezi ministerstvy. Důvodem je zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ten připravilo ministerstvo zemědělství a v loňském roce ho schválila vláda. Ministr životního prostředí chce ale novelu výrazně změnit, a to tak, že by to v důsledku znamenalo konec cirkusů v Česku.

Zákaz drezury nově narozených mláďat volně žijících druhů zvířat, jejich množení nebo zákaz dovozu velkých šelem ze zahraničí - takové změny plánuje v zákoně o ochraně zvířat proti týrání ministr životního prostředí Richard Brabec.

"Zvířata by tam dožila, ale už by nesměla být množena. Ten hlavní důvod je ten, že se z toho prostě stal byznys, že to často začíná těmi mazlícími koutky, kde jsou ta mláďata," popsal Brabec. Ministerstvo zemědělství přitom původně předložilo kompromisní návrh, který šel cestou licencování jednotlivých cirkusů.

"Cirkusy by podléhaly přísné kontrole ze strany Státní veterinární správy, která by byla právně způsobilá ty licence udělovat, a ten schvalovací proces by byl poměrně přísný, takže jsme předpokládali, že k určité selekci mezi cirkusy by došlo, ale samozřejmě byl by tam i ten dohled," uvedl Petr Jílek z ministerstva zemědělství.

S tím ministerstvo životního prostředí původně souhlasilo a novelu schválila i vláda. "Cítím z toho nějaký zákulisní tlak. Tady zvířata týraná nejsou, možná pan ministr životního prostředí by mohl se přijít podívat, já ho tímto zvu, aby viděl, jak se ta zvířat mají, jak se s nimi pracujeme, než aby nás soudil od stolu," prohlásil ředitel Cirkusu Humberto Hynek Navrátil.

"Já si myslím, že v cirkusu není možné zajistit pro zvířata takový komfort, jaký potřebují. To zvíře normálně žije divoce v přírodě a myslet si, že se bude mít dobře někde za mřížemi, i když se s ním budu mazlit, je prostě špatně," nesouhlasí veterinářka Martina Načeradská.

"V dobrém cirkuse a v dobré lidské péči se zvířata mají velice dobře," oponuje Navrátil. Zpřísnění podmínek pro chov cirkusových zvířat bude už brzy projednávat Poslanecká sněmovna.

