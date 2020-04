Konec opatření, 150 tisíc nemocných. Expert popsal černý scénář

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek představil poslancům na neveřejném zasedání sněmovního zdravotnického výboru černý scénář, který by podle něj nastal, pokud by politici okamžitě zrušili mimořádná opatření. Podle něj by se nakazilo až 150 tisíc lidí.