Konec slevových akcí v Česku? Novela se dotkne velkých řetězců

Blíží se konec slev v hypermarketech. Tvrdí to prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj je to kvůli navrhované novele zákona, kterou předkládá ministerstvo zemědělství. Resort to ale odmítá. Novelou chce zprůhlednit vztahy mezi dodavateli a obchodními sítěmi tak, aby nedocházelo k tlaku na dodavatele, kteří chtějí zboží do sítí dostat pomocí skrytých povinností.

Novela zákona o významné tržní síle zasáhne obchodníky s tržbami nad pět miliard korun, to znamená osm největších obchodních řetězců. "Způsobí konec slev v českých obchodech," tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

"Informace pana Prouzy je podle nás lživá. Návrh novely zákona o významné tržní síle nijak neomezuje slevové akce vůči konečným spotřebitelům," odmítl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Ministerstvo chce novelou zabránit nekalým praktikám mezi obchodníky. Nově budou muset obchodní řetězce s dodavateli uzavřít písemnou smlouvu, která bude obsahovat kupní cenu, množství potravin v akci a dobu jejího trvání. "My chceme primárně chránit vždy ten slabší subjekt před tím větším," prohlásil Bílý.

Obchodníci se brání, že novela zákona pro ně bude znamenat stamilionové administrativní výdaje. "Budou se muset přepsat, to jsou miliony smluv," uvedl Prouza.

Potírání dumpingových cen vítají hlavně čeští producenti. "Málokdo z producentů masa to může ustát. Kdybychom pokračovali tak jako loni, tak jsme to zapíchli taky. Naděje tu je, musíme v to doufat," přiblížil producent vepřového masa ze Sychrova Vladimír Pelant.

Obchodníci by se mohli pokusit rozdělit své podniky na menší. "Ono by šlo jednoduše prokázat, že to bylo jenom na oko a ten trest by přišel velmi rychle," nesouhlasí ale s tímto návrhem Prouza. "Věříme, že obchodníci budou féroví," dodal Bílý.