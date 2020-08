Konec superhrubé mzdy. Hamáček řekl, kdo bude mít nejnižší daně

Podle vicepremiéra Hamáčka je zrušení superhrubé mzdy hotová věc a už se jedná pouze o detailech. "My jsme se domluvili s paní ministryní financí Schillerovou, že jako koncept to zrušeno bude. Teď pouze finalizujeme, jaké budou podmínky, jaké bude finální zdanění a jsme blízko dohodě," řekl Hamáček televizi Nova.

Přesnou podobu nového daňového systému pro zaměstnance představí vláda v pondělí. Hamáček ale uvedl, že nízko a středněpříjmové skupiny zaměstnanců budou po zrušení superhrubé mzdy zdaněni 15 procenty.

Například zaměstnanec s 30tisícovým platem hrubého by si měsíčně polepšil o 1500 korun.

"Pro ty vysokopříjmové finalizujeme nějaký element progresivního zdanění," řekl s tím,

Podle Hamáčka bude hraniční měsíční mzda nejspíš 60 tisíc korun. "Z té by se to mělo lámat z té nejnižší sazby na tu vyšší," vysvětlil. Ještě víc než 23 procent na daních, tedy tzv. solidární přirážku, budou pravděpodobně platit ti, kteří mají na výplatní pásce přes 140 tisíc korun.

Hamáček nechtěl prozradit, zda ohledně jeho popsaných plánů panuje úplná shoda s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). A nejspíš věděl proč. Správkyně státní kasy má totiž k jeho záměrům výhrady.

Schillerová: Je to jen názor pana Hamáčka

"Je ještě otázkou dohody v rámci koalice, zda to bude 15 a 23 procent. Musíme to zasadit do kontextu celého rozpočtu, nebude to levné. Hranice 60 tisíc korun je názor pana Hamáčka, nikoliv můj. A opakuji, musíme si to říct v rámci koalice. Za mě tohle není správná hranice," řekla Schillerová televizi Nova.

Bude prosazovat nanejvýš dvě daňové sazby. "Čím méně sazeb, tím je vždycky daňový systém jednodušší. Vyšla bych z toho, co už dnes máme, a tím je i progresivní zdanění. Budu se přiklánět k tomu, aby byly nanejvýš sazby dvě," uvedla ministryně.

Hamáček je přesvědčen, že zrušení superhrubé mzdy Čechy potěší. "Domnívám se, že to splní to, co od toho lidé očekávají. Nechá jim to více peněz v peněžence a úplně to nezasekne takovou sekyru do státního rozpočtu,“ uzavřel ministr vnitra.