Konec zneužívání? Návykové léky budou jasně značené, schválila vláda

Právě to by mělo pomoci zamezit zneužívání léků nebo předávkování pacientů. Zákon, který by mohl začít platit od poloviny příštího roku, by měl také zlepšit dostupnost konopí pro léčebné použití.

Lékový záznam je seznam všech léků vydaných pacientovi. Už teď je dostupný každému prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace.

Nově by se u některých přípravků mělo v eReceptu zapsat i označení "vysoce návyková látka.“ Jde o přípravky obsahující morfin či fentanyl.

"Jsou to skutečně opiátové látky. Tam, kde se jedná o vysoce návykovou látku a jsou tam speciální pravidla, se musí vést opiátová kniha, protože hrozí zneužití z hlediska výroby drog,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Toto upozornění nám pomůže snížit riziko opakované preskripce daného léčiva,“ sdělil primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jan Boženský.

Návrh zákona také zavádí nový systém licencí k pěstování léčebného konopí.

Od nového roku hradí léčebné konopí pacientům pojišťovny, a to až z 95 %. Dosud měl na pěstování konopí licenci pouze jeden dodavatel, který vzešel z výběrového řízení. Teď jich bude moci být více.

"My si tím návrhem zákona slibujeme, že by se měla zvýšit konkurence na trhu léčebného konopí, a tedy i snížit cena,“ dodal Vojtěch.

Návrh musí ještě projít Sněmovnou a zákon pak musí podepsat prezident. Předpokládaný termín, kdy by mohl začíná platit, je polovina roku 2021.