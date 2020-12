Úspěch v jednáních o brexitu! Británie s EU konečně uzavřela dohodu

Vzájemná dohoda mezi EU a Británií potěšila kromě britského premiéra Borise Johnsona také jeho český protějšek Andreje Babiše (ANO). "Po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Diky Michelovi Barnierovi za dohodu, se kterou UK souhlasí. Pro EU a Británii je to historický okamžik. Brexit s dohodou je skvělá zpráva pro statisíce lidí a obchodníků!" liboval si na svém twitteru.

Aktuálně premiér prý doufá, že "se do konce roku podaří dohodu prostudovat a odsouhlasit všemi členskými státy, aby mohla začít 1. 1. 2021 platit". Pro se už vyjádřili francouzský prezident Emmanuel Macron i německá kancléřka Angela Merkelová. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) prohlásil, že "štědrovečerní dohoda" znamená konec nejistoty.

Velká Británie opustila Evropskou unii po referendu letos na konci ledna. Do konce prosince 2020 je v takzvaném přechodném období. Hlavním bodem vyjednávání mezi Británií a EU bylo zajistit obchodní výměnu nezatíženou clem a jednalo se i o rybolovu, dopravě, energetice nebo policejní a justiční spolupráci.

Aktuálně čeká na schválení členskými zeměmi a evropskými i britskými poslanci. Velvyslanci EU 27 se v pátek sešli, aby projednali alespoň provizorní aplikaci dohody a ta tak mohla skutečně od ledna platit. Britové budou hlasovat 30. prosince.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli dal už předem na vědomí, že europoslanci budou o dohodě hlasovat až příští rok. Premiér Johnson vnímá dohodu jako triumf a znovunalezenou kontrolu Británie nad jejími zákony a osudem.

Pozitivně vzájemný kompromis hodnotí také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Spojené království zůstává důvěryhodným partnerem. Budeme stát bok po boku, abychom splnili naše společné globální cíle. Nyní ale obraťme list a podívejme se do budoucnosti," prohlásila s tím, že jde o nový začátek s dlouholetým partnerem.

The UK remains a trusted partner. We will stand shoulder to shoulder to deliver on our common global goals.



But now let's turn the page and look to the future.



To all Europeans I say: it is time to leave Brexit behind.



Our future is made in Europe. pic.twitter.com/QefWjB5KdH