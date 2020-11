Inspektoři kontrolují obchody a "okénka" i v době korony. Někde museli zavřít! PŘEHLED

Ačkoli je řada provozoven momentálně zavřená, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pokračuje v kontrolách restaurací i obchodů. Zaměřují se zejména na nedostatky, které by mohly mít dopad na zdraví zákazníků. Svou pozornost inspektoři zaměřili také na e-shopy.

"Kontroly ze strany potravinářské inspekce pokračují. Činnost SZPI byla modifikována k situaci na trhu. Uzavřené provozovny samozřejmě nekontrolujeme, nicméně stále probíhá prodej potravin, dovoz, provozovny společného stravování. Reagujeme na podněty z mezinárodního systému pro bezpečnost potravin RASFF a reagujeme na podněty spotřebitelů. Řeší se zejména závažné prohřešky, které by mohly ohrozit jejich zdraví. Snížení kontrol je adekvátní situaci na trhu tím, jak se snížil i počet kontrolovaných osob, které mají v současnosti otevřeno," vyjádřil se pro TN.cz mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Od začátku nouzového stavu, který v Česku platí od 5. října, SZPI nechala uzavřít devět provozoven. Od 5. 10. je zavřená například pražská Domácí vinotéka. Provozovna měla dle zjištění inspektorů poškozené a plísní pokryté stěny, žádný přístup k teplé vodě na umytí rukou a nebyla ani zabezpečená před škůdci.

Od 3. do 5. listopadu byla zavřená také brněnská Billa, a to kvůli výskytu plísně a poškozeným stěnám, stropu a regálům. Do konce října byla kvůli zanedbanému úklidu uzavřená také Billa v Prostějově. Ve stejném městě musel načas zavřít také Kaufland. Žádná ze společností se ke zjištění inspektorů zatím nevyjádřila.

Tabulka s přehledem všech provozoven, které byly dočasně nebo trvale uzavřené od začátku nouzového stavu:

Inspekce nechala také na dva dny uzavřít Indickou a nepálskou restauraci v Jihlavě. Provozovna se dle závěrů SZPI hemžila stopami po myších, od trusu až po nahlodané potraviny. Ty navíc nebyly ani správně skladované a v restauraci byla špína.

Kvůli škůdcům a zanedbanému úklidu musel zavřít také obchod s potravinami v Liběchově na Mělnicku. Ze stejného důvodu nechala inspekce na téměř měsíc uzavřít také večerku ve Stochově na Kladensku. Kouřimský Minimarket porušoval dokonce tolik hygienických předpisů, že ho SZPI nechala uzavřít trvale.

"Činnost SZPI se modifikovala i v tom, že nad rámec standardu jsme zvýšili intenzitu kontrol internetového prodeje. Z anonymního počítače inspektor SZPI objedná jako běžný spotřebitel potraviny a následně jsou vyhodnoceny, jestli odpovídají právním předpisům. Mohou probíhat i kontroly skladů těchto pozorovatelů," dodal Kopřiva.

Podle mluvčího SZPI jsou aktuálně kontroly zaměřené jen na nejzávažnější prohřešky, které mohou ohrozit zdraví zákazníků. "V tento okamžik to opravdu není o tom, že bychom řešili nějakou prasklou kachličku. Jednou z priorit je i to, abychom zachovali plynulost zásobování obyvatelstva potravinami," uzavřel mluvčí.