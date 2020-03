Koronavirus a domácí zvířata: Jsou kočky a psi v bezpečí?

Bylo to minulý týden, kdy se rozšířila alarmující zpráva. Hong Kong hlásí vůbec první případ pozitivního testu na koronavirus u psa! Ačkoli u něj nedošlo k projevu žádných symptomů, podle hongkongských úřadů byl pejsek umístěn do karantény na pozorování. Stejně tak do čtrnáctidenní karantény putovali i domácí mazlíčci dalších lidských pacientů nakažených koronavirem.



Tato informace následně u mnohých čínských majitelů zvířátek způsobila paniku. Ve Wu-chanu, kde se koronavirus objevil poprvé, bylo podle CNN nalezeno mnoho opuštěných mazlíčků. V Hong Kongu se zase obyvatelé v panice pokouší najít způsob, jak se svými čtyřnohými kamarády vycestovat. CNN však upozorňuje, že velká většina vědců se shoduje na jednom. Zvířata jako psi nebo kočky se koronavirem nakazit nemůžou. Jak je tedy možné, že byl hongkongský test pozitivní?



Podle vědců může koronavirus přežívat na různých površích a předmětech. Z tohoto důvodu dokonce pevninská Čína nyní čistí a ničí potenciálně infekční peníze. A stejně tak je zřejmě možné, aby se koronavirus držel na srsti psů či koček. A to i přesto, že tato zvířata ve skutečnosti vůbec nejsou nakažená.



Zakladatelka charity k ochraně zvířat Sheila McClelland pro CNN řekla: "Současné důkazy ukazují, že psi nepředstavují pro šíření koronaviru větší riziko než neživé objekty jako kliky od dveří.“ A přesně s tím se ztotožňuje také Světová zdravotnická organizace (WHO).



Jak se tedy ke svým mazlíčkům chovat? Improvizované roušky pro psy, které byly viděny v Číně, jsou k ničemu. WHO místo toho doporučuje dodržovat základní hygienické zásady: po kontaktu se zvířaty si vždy umýt ruce mýdlem. To vás může ochránit proti jiným bakteriím, jako je E. coli nebo salmonela.