Rodiny bojují s krizí! Pošlete nám fotky a videa, jak trávíte čas s blízkými

To, že se zavřela většina škol, neznamená jen to, že se o děti náhle nemá kdo postarat. Naopak to pro rodiny je i šance, aby se více semkly, věnovaly se více samy sobě a trávily spolu víc času.

Že nemá cenu utápět se jen v chmurách, názorně předvádějí i Italové, na jejichž domovinu dolehla epidemie koronaviru obzvlášť těžce.

Nepropadají beznaději, místo toho se s izolací vyrovnávají tancem a zpěvem - v oknech, na balkonech, sami i v doprovodu sousedů. A není důvod, proč by to v Česku mělo být jinak.

Proto se obracíme na vás! Pošlete nám fotky a videa, popište nám, co pozitivního přinesl mimořádný stav spojený s koronavirem právě vám, vašim blízkým či přátelům. Pochlubte se, jak v době epidemie trávíte čas.

Fotky, videa a příběhy nám můžete posílat buď na náš facebookový profil nebo na toto internetové úložiště. Nejlepší příspěvky zveřejníme. Děkujeme!