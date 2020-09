Koronavirus, nebo obyčejná chřipka? Lékaři poradili, jak poznat rozdíl

Rozeznat od sebe příznaky obyčejného nachlazení, nastupující chřipky nebo koronaviru je dle vyjádření lékařů velmi náročné a pro běžného smrtelníka téměř nemožné. Důvodem je i to, že výčet příznaků, které vykazuje člověk nakažený koronavirem, se během doby pandemie mění.

Podle praktického lékaře Tomáše Doležela se pak často stává, že po doktorech žádanky na vyšetření na Covid-19 chtějí i ti, kteří nákazou s největší pravděpodobností netrpí. Například lidé se zjevnými symptomy nachlazení.

"Když vypukla epidemie, spekulovalo se, že člověk nakažený koronavirem má mít teplotu alespoň 38, být dušný, mít kruté bolesti hlavy. Postupně se zjistilo, že někteří pacienti příznaky neměli, a přesto byli pozitivní," popsal Doležel v rozhovoru pro TN.cz.

Na rozdíl od běžného nachlazení a chřipky, v případě koronaviru s únavou, kašlem a zejména zvýšenou teplotou nebývá spojená rýma a ucpaný nos. Nakažení jsou unavení, malátní a snadno se zadýchají, nemají však například problémy s ucpanými dutinami. Na rozdíl od chřipky či nachlazení je pro koronavirus často typická dušnost, která v některých případech vede dokonce až k nutnosti napojení na plicní ventilaci. Často dle lékařů také nakažení popisují silnou bolest hlavy a ztrátu čichu, chuti, nebo obojího najednou.

Běžní lidé mají podle Doležela vyjádření jedinou možnost – nechat se vyšetřit odborníkem. K tomu, aby alespoň částečně odlišili nákazu Covidem-19 od například začínající angíny, používají lékaři CRP přístroj, tedy jakýsi měřák na množství zánětu v těle.

"Dříve se dělala sedimentace, tenhle přístroj však reaguje dřív, než se vysoká sedimentace projeví. Pokud je CRP zvýšené, může to být například zánět průdušek nebo angína. Tím je možné běžné nákazy odlišit," přiblížil Doležel.

Tabulka ukazuje, jak se od sebe příznaky jednotlivých onemocnění liší:

Částečně může s diagnostikou pomoci také to, jestli je daný člověk očkovaný proti běžné chřipce. Ani v tomto případě sice není ochrana stoprocentní, ale podle názoru lékaře je u očkovaného člověka menší šance, že chřipkou onemocní. Pokud vykazuje příznaky, je spíše pravděpodobné, že se nakazil koronavirem.

"V ordinacích v Nymburce a Dymokurech máme zhruba 2300 pacientů, z nich je 32 testovaných a sedm máme pozitivních. Buď měli příznaky, nebo má někdo v rodině nebo z kontaktů například v práci pozitivní test na Covid-19," řekl Doležel.

Lékař a senátor Jan Žaloudík upozornil na to, že koronavirus není jedinou nebezpečnou nemocí, kterou se lze nakazit. "My se v nemocnicích bojíme například rezistentních stafylokoků, meningokoků, pneumokoků. Zemřít lze i na legionellu, řadu jiných nemocí. V nemocnicích je všechno rizikovější a je to třeba sledovat," vyjádřil se v rozhovoru pro TN.cz.

Připomněl také, že aby se lidé mohli co nejlépe chránit, bylo by pro ně lepší nechat se testovat komplexně. Jakým způsobem by se dle jeho slov měl ubírat boj s koronavirem a jak si při pandemii vede česká vláda, zjistíte v tomto článku.