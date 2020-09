"Bojovat proti viru testováním je nesmysl," říká lékař a senátor Žaloudík

Obávaná nákaza drtí Česko už celé měsíce a názory na to, jak moc je reálně nebezpečná, se různí. Lidé se neshodnou ani v názorech na konkrétní opatření, například nošení roušek. Na to, nakolik je třeba se koronaviru bát a jestli by mělo být povinné nechat se na něj očkovat, odpověděl TN.cz v rozhovoru senátor, uznávaný lékař a místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Jan Žaloudík (ČSSD).

Prudký nárůst počtu nakažených je dle Žaloudíka daný zejména tím, že roste počet provedených testů. Podle jeho názoru ve společnosti dochází k postupné imunizaci a počty nakažených mohou dál stoupat až do bodu, kdy se promoří celá populace.

Masivnímu šíření viru by dle svých slov nebránil. "Virus neřeší denní dobu a nevybírá si místa. Když jsme testovali tři tisíce denně, měli jsme nějaké číslo, když testujeme 18 tisíc, to číslo je vyšší, když přestaneme testovat úplně, čísla nebudou. Evropská unie žádnou normu, kolik lidí je třeba testovat, nedala. Když říkáme, že proti viru bojujeme testováním, je to nesmysl. Máme i jiné infekce, proti kterým musíme bojovat. Nevím, kam se chceme protestovat," vyjádřil se Žaloudík v rozhovoru pro TN.cz.

Anketa Jak podle vás Česko zvládá boj s pandemií? Za 1, vedeme si skvěle. 4 5 hlasů Za 2, vláda se snaží dělat, co může. 21 24 hlasů Za 3, snaha je, ale nestačí to. 3 4 hlasy Za 4, bída, nějaké snahy si člověk sotva všimne. 1 1 hlas Za 5, totální selhání, nikdo neví, co a jak dělat. 71 82 hlasů Hlasovalo 116 lidí.

Toho, že by nemocnice další nápor pacientů s koronavirem nezvládly, se nebojí. K samotnému testování se však staví kriticky. Testovat pouze na Covid-19 je dle jeho názoru nedostačující, lidé by prý měli být testováni komplexně.

"Já bych se přimlouval k tomu, abychom se naučili dělat kompletní mikrobiální screening, abychom věděli, čím jsme ohroženi a lidé by se tak dozvěděli mnohé o těch dalších virech, včetně respiračních," řekl Žaloudík.

Aktuálně se dle jeho slov vytváří trend "expertů na Covid-19", žádný konkrétní lékař však podle Žaloudíka nákaze naplno nerozumí. Zřízení či obnovení krizového štábu respektuje, ale v boji s koronavirem ho nepovažuje za nutný.

"Není to tak, že čím víc je krizových štábů, tím víc zdraví. Nevím, co krizový štáb konkrétně může udělat pro nemocné. Virus je entita, krizové štáby budou užitečné jen proto, aby se zajímaly, jak si zdravotnictví vede ve vztahu k pacientům. Není nutné, aby krizové štáby zastávaly všechno. Lepší bude se bavit přímo s lékaři a klinikami, jaký mají počet pacientů," popsal uznávaný lékař.

Nošení roušek uznává jako nařízení, které lze, stejně jako hygienu, snadno dodržet. Jako takové by ho dle Žaloudíka měli lidé také vnímat. Pokus o případnou švédskou cestu po česku je podle jeho názoru zbytečný.

Nákaza drtí Evropu. Řada zemí zpřísňuje opatření. Více v reportáži TV Nova:

"Ono je jedno, jak se rozhodneme nebo nerozhodneme. To běží samo mimo nás. Ten virus neví, že máme uspořádané nějaké oblasti a nějaké cesty, neví ani, že máme nějaké hranice. Vždycky je nejdůležitější vědět, s čím máme co do činění," shrnul místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Virus dle jeho slov neřeší, jestli jsou obchody zavřené, nebo jestli jsou bary otevřené jen do půlnoci. "Infikovat se můžete v devět večer i v sedm ráno. To jsou věci, které motáme s virologií," vyjádřil se Žaloudík. Sám je přitom v rizikové skupině. Strach z koronaviru však nemá. Vnímá ho především jako psychosociální a politický problém.

"Vláda se snaží dělat, co může, protože je obrovské množství rozporných informací a samozřejmě musí uvažovat taky tak, aby neztratila vážnost v očích lidu. Ta patálie není česká, ale globální, kterou ještě budou příští generace vyhodnocovat v dějepisu," tvrdí uznávaný lékař.

S tím, že by snad někdy v budoucnu mělo být očkování proti koronaviru povinné, dle svých slov nesouhlasí. "Někteří budou chtít být očkovaní, někteří ne. Očkovat lidstvo takto naladěné nebude snadné. Chápu, že je to myšleno dobře, ale pokud by to mělo být jen pro vaši ochranu, nikdo by neměl mít možnost rozhodovat o tom, jak se rozhodnu umřít a jak ne. Jestli se řekne, že očkování má být povinné, tak to už je silné slovo, musí pro to být jasné důvody. Pak je třeba nést i důsledky, protože ne všechna očkování si musí sednout," uzavřel Žaloudík.

Prudce stoupl počet nakažených na Vysočině. Nákaza zasáhla i třebíčský domov pro seniory:

Koronavirus ovlivnil také volby. Jak půjdou k volebním urnám ti, kteří jsou pozitivní na Covid-19, zjistíte v reportáži TV Nova: