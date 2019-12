Korunní princ Habsburg navštívil poprvé Prahu! Nadchl ho hrad i pivo

Pokud by se slavná monarchie po první světové válce nerozpadla, byl by dnes dvaadvacetiletý mladík korunním princem. Připravoval by se na to, že bude jednoho dne vládnout jedenácti středoevropským národům mezi Jadranem, západní Ukrajinou a Krušnými horami.

Ferdinand na sociálních sítích sdílí fotky ze své první návštěvy Prahy. Svým sledujícím chválí památky a také české pivo. "Praha mě nepřestává udivovat," napsal Ferdinand k fotografii, na které je vánoční stromek na Staroměstském náměstí.

First time in Prague... and came to visit the amazing St. Vitus Cathedral. @EduardHabsburg and anybody else, any recommendations for my next destination? pic.twitter.com/uUtDpIFqPG