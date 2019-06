Krejčíř hrozí: Vraťte mě do Česka, jinak uteču a zesměšním vás

Radovan Krejčíř odsouzený v Jihoafrické republice na 35 let, žádá, aby byl převezen do České republiky. Tady byl v nepřítomnosti odsouzen na 15 let za daňové úniky, podvod i přípravu vraždy celníka. Krejčíř prostřednictvím svých právníků varoval, že pokud zůstane v jihoafrickém vězení, je velké riziko, že se pokusí utéct.