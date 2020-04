Kvůli koronaviru se šupat nepůjde, letos přitom měly chodit ženy

Mnoho dívek se těšilo, jak letos vyrazí o velikonočním pondělí na tradiční koledu, a chlapcům vrátí to, co musejí v obvyklé roky trpět ony. Jenže omezení, související s šířením koronaviru, jim plány zhatila.

Obarvit vajíčka, upéct beránka a uplést pomlázku letos samozřejmě můžete. Koledníci ale ochutnat nedostanou. Kvůli vládním nařízení nadále platí omezení pohybu, doplatí na to i oblíbené tradice spojené se svátky jara.

Letos mohly mít přitom trochu jiný ráz, a to díky přestupnému roku. V ten prý na tradiční mrskačku vyrážejí namísto chlapců dívky, aby jim díky pomlázce z vrbového proutí zajistily životní sílu a vyhnaly nemoci z těla. Za tuto službu jim samozřejmě náleží nějaká ta odměna, ať už sladká koleda, peníze nebo pro starší něco ostřejšího. Vyšupat tak ženy mohou jen ty, se kterými doma bydlí, na návštěvy příbuzných nebo dokonce na šupačku po městě musí letos zapomenout.

O přestupném roce si toho ženy mohou dovolit dokonce víc, než jen zmrskat na velikonoční pondělí své mužské protějšky. Podle anglosaské tradice smí například ženy žádat o ruku své vysněné muže. Jenže pouze jediný den, přímo 29. února. Letos jste tak, dámy, svou šanci již promeškaly. Další příležitost přijde v roce 2024.

Naopak se svatbou se vyplatí počkat. Pokud se totiž pár vezme v přestupný rok, prý mu to přinese smůlu a takové manželství pravděpodobně nevydrží. O tom již něco ví páry, které si naplánovaly obřad na začátek jara, kvůli vládním omezením se totiž nyní nesmí konat žádné akce, kde by se sdružovalo více lidí, tedy ani svatební obřady.

Ženy by v přestupný rok měly mít na pozoru také tehdy, pokud čekají dítě. Těhotné by si až do porodu vůbec neměly stříhat vlasy. Podle pověry totiž hrozí, že s vlasy odstřihnout i rozum, který by do vínku mělo dostat jejich dítě, a mohlo by se jim narodit děťátko mentálně retardované.

Přestupný rok obecně nepřeje žádný velkým změnám. Ať už se hodláte stěhovat, rekonstruovat byt nebo měnit práci, prý to nikdy nebude k lepšímu. Dokonce byste se v tento rok neměli ani rozvádět, hrozí totiž, že už nedostanete příležitost potkat někoho nového a lepšího.

Jste-li pověrčiví, letos raději nevyrážejte ani na houby. Pověra totiž praví, že není radno v přestupný rok sbírat cokoli ze země, tedy ani houby. Pokud si je donesete domů, zatáhnete si tam i negativní síly.