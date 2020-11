Kvůli košíku se strhla hádka. Obchody je nedezinfikují, stěžují si lidé!

S nepříjemným zážitkem právě kvůli košíkům se svěřila i čtenářka TN.cz, která podle svých slov vběhla do prodejny Albert pro jedinou věc. Byla sama, neměla tašku, doprovod, přes rameno pouze kabelku.

"U stojanu s dezinfekcí jsem si vydezinfikovala ruce a šla hledat do regálu jednu položku, kterou jsem potřebovala koupit. Pán na mě začal volat 'paní, vezměte si košík'. Otočila jsem se, protože jsem nevěděla, na koho volá. No bylo to na mě. Odpověděla jsem mu, že nepotřebuji a že si ho nevezmu. Do toho se ozvala prodavačka z kasy, že si ten košík vzít musím," popsala čtenářka s tím, že pokračovala k regálům.

V momentě se podle ní strhla hádka. "Čekala jsem normálně, že na mě zavolají i policisty kvůli košíku," přiblížila vyhrocenou situaci.

Koš si odmítla vzít kvůli tomu, že se podle ní tyto nedezinfikují a pokud prodejna trvá na tom, aby je lidé používali, měla by je pravidelně čistit.

Podle ředitele komunikace obchodů Albert Jiřího Marečka ale investuje řetězec do ochrany zákazníků i zaměstnanců, sanitace a dezinfekce měsíčně desítky milionů korun.

"Dezinfekce madel se provádí jejich otěrem hadrem, který je napuštěný dezinfekčním roztokem v kombinaci s rozprašováním aerosolu dezinfekčního roztoku. Zároveň si zákazníci dezinfikují ruce před nákupem a případně i po něm a také mají možnost použít jednorázové rukavice. Tento způsob je používaný všemi řetězci v tuto chvíli prakticky po celém světě a obecně považován za dostatečně účinný," odmítl kritiku Mareček.

Máte s nákupy v posledních dnech podobnou (nepříjemnou) zkušenost? Napište nám na e-mail zpravy@nova.cz. Děkujeme!