Kvůli nehodám na náledí se tvoří kolony! Na Česko se žene silný vítr

Kvůli namrzlému povrchu se okolo půl šesté ráno ve čtvrtek na dálnici D10 ve Středočeském kraji mezi 21. a 33. kilometrem stalo několik dopravních nehod. "Havarovalo celkem osm vozidel. Zasahují všechny složky IZS a tvoří se dlouhé kolony," uvedla policie. Podle odhadů potrvají problémy v dopravě zřejmě až do dvou hodin odpoledne.



Ve stromě skončil asi 59letý řidič na Plzeňsku. Nehoda se stala ve středu kolem tři čtvrtě na šest večer. "Řidič jel s vozidlem značky Opel Vectra ve směru od obce Dolní Lukavice na obec Lišice, kdy při projíždění pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil jízdu povětrnostním podmínkám," uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.



Auto vyjelo ze silnice, vlétlo do příkopu a narazilo do stromu. Podle policie byla dechová zkouška u řidiče negativní. Do nemocnice jej převezli záchranáři.

U Břeclavi v Jihomoravském kraji se krátce před šestou ráno ve čtvrtek dodávce převážející bazén rozkýval přívěsný vozík. Na nadjezdu přes železnici pak dodávka narazila do autobusu. Do přívěsného vozíku ještě nabouralo osobní auto. Zranění jsou řidič dodávky a autobusu a čtyři cestující. Na nadjezdu je náledí, přesné příčiny nehody jsou ale v šetření.

Nabouraný autobus:

V Praze-východ uvízly na ledovce tři autobusy. Namrzlá silnice trápí i řidiče u Lochkovského tunelu. Informace přinesl portál AKTU.news.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výhled na pátek, kdy by do České republiky mohl dorazit silný vítr o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. To se týká Vysočiny, Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.

