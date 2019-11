Kvůli placené dálnici kamiony jezdí přes obce. Místní zuří, chtějí blokádu!

Desítky tisíc aut denně, o nákladních vozech nemluvě - tak to vypadá v obcích okolo zpoplatněné dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Zkratku si vybírají nejen polští řidiči, ale i ti čeští.

"Ty kamiony tudy jezdí i přes zákaz, který tady je," tvrdí místní lidé. Podle starostů se lidé bojí přejít přes ulici, některým dokonce praskají zdi domů. Vedení několika obcí požádala proto ministerstvo dopravy, aby zrušilo zpoplatnění úseku D56 v jejich blízkosti.

"Když praskají zdi, tak pak praská izolace. Dům pak vlhne a to je pro ty lidi samozřejmě nepříjemné," popisuje trápení svých obyvatel starosta obce Hrabová Igor Trávníček. "Mají v podstatě pravdu. Myslím si, že by stát měl udělat všechno pro to, aby ti řidiči jezdili po dálnici, která je k tomu uzpůsobená, než aby jezdili přes obec," tvrdí náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

"Je to pravidelný problém. Znepříjemňuje to život. Samozřejmě jsou velké emise, velká hlučnost," dodává Trávníček. Řešením by podle představitelů Moravskoslezského kraje byl nástup elektronické krajské dálniční známky. To také hodlají navrhnout ministrovi dopravy na schůzce, která se má uskutečnit koncem listopadu v Praze.