Letadlo přiletělo pro uvízlé občany. Na letišti na něj stříleli

V sobotu podobný repatriační let vyrazil z Francie do Konga. Airbus A330 vylétl z pařížského letiště Roissy-Charles de Gaulle, na mezinárodním letišti v kongském Pointe-Noire, kde měl vyzvednout uvízlé francouzské občany.

Poté, co letadlo zastavilo na letištní ploše, ozvaly se ale dva výstřely. Jedna z kulek prorazila trup letadla. Na palubě naštěstí v tu chvíli zřejmě nikdo nebyl.

Podle místních médií mělo dojít k incidentu s místními policisty, právě jeden z nich měl na letadlo vystřelit. Na místě byl zadržen a zatčen. Air France podala podle informací AirLive stížnost kvůli škodě způsobené na letadle a místní úřady zahájily vyšetřování.

