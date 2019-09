Letadlu chyběl pilot, nemohlo odletět. Zaskočil za něj jeden z cestujících!

Místo včasného odletu hrozilo lidem cestujícím se společností easyJet z Anglie do Španělska několikahodinové čekání na letišti. Shodou neuvěřitelných náhod ale tím samým letadlem cestoval na rodinnou dovolenou i Michael, který je pilotem u easyJet. Nabídl se proto, že let odřídí a společnost s tím souhlasila.

Zpoždění letu nemá nikdo rád - přesně tomu však čelili cestující, kteří se v pondělí chystali z Manchesteru do španělského Alicante. Na letišti jim oznámili, že jejich let bude mít minimálně dvě hodiny zpoždění, protože jim chybí jeden z pilotů. Jednalo se o letadlo společnosti easyJet.

Mezi cestujícími však byl i Michael, který měl namířeno do Španělska na dovolenou se svou ženou a malým synkem. Shodou náhod je profesionálním pilotem a pracuje právě u společnosti easyJet. O kuriózním příběhu informoval britský zpravodajský portál Manchester Evening News.

Aby zabránil ohromnému zpoždění, nabídl se Michael vedení společnosti po telefonu, že let odřídí. "Mám s sebou svou licenci, doklady a velmi rád bych odcestoval na dovolenou, takže pokud potřebujete laskavost, jsem tu a jsem připravený," řekl pilot do telefonu. Z easyJet mu oznámili, že za chvíli zavolají zpět - telefon Michaelovi zazvonil o 38 sekund později. "Řekli mi: mohl byste prosím, prosím, prosím letět s letadlem do Alicante?" dodal Michael.

Aniž by si převlékl své ležérní plážové oblečení, přezul se, a oznámil cestujícím, že poletí do Alicante. Jednou z nich byla i Michelle, která se se svým zážitkem svěřila na facebooku. "To se může stát jenom mně! Jdete na letiště a váš let je zpožděný o několik hodin. A pak se náhodou podíváte a zjistíte, že je tam je napsaný původní čas," uvedla Michelle.

"Tak se zeptáte, co se děje a ostatní vám řeknou, že pilot zmizel, ale muž, který letí do Španělska s námi, za něj zaskočí. Naštěstí to byl pilot. Bez něj by byl let pravděpodobně zrušen. Legenda," dodala Michelle.

"Jsme velmi zavázáni jednomu z našich pilotů, který 2. září cestoval se svou rodinou na dovolenou z Manchesteru do Alicante a nabídl se k řízení letadla," uvedl mluvčí společnosti easyJet.

"Naši zákazníci se tak mohli dostat včas do cílové destinace, což vypovídá o odhodlání a plném nasazení naší posádky. Bylo to plně v souladu s předpisy, protože pilot měl s sebou licenci a doklady. Bezpečnost je vždy naší nejvyšší prioritou," dodal mluvčí s tím, že Michael byl po čtyřech dnech volna odpočatý a bylo mu tak od vedení povoleno let odřídit.