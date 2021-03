Budeme moci v létě do Chorvatska? Řecko už představilo své podmínky

Letní prázdniny se pomalu ale jistě blíží a lidé už pomýšlejí na to, kde stráví letošní dovolenou. Otázkou však stále zůstává, zda bude možné vycestovat do zahraničí. Redakce TN.cz připravila přehled podmínek, které budou v létě platit při cestování do oblíbených dovolenkových destinací.