Letní tábory zřejmě budou! Fungovat ale musí za speciálních podmínek

Pokud se letos uskuteční letní tábory, budou se muset jejich provozovalé řídit přísnými bezpečnostními pravidly. Dětem i vedoucím by například musela být průběžně měřena teplota a častěji by musely být dezinfikovány třeba stany, jídelny nebo toalety.

Jak budou vypadat letošní letní dětské tábory netuší zatím ani vedoucí, ani děti nebo jejich rodiče. Léto se ale blíží a provozovatelé volají po jasném stanovisku vlády nebo hygieniků.

"To není jenom o tom, že si někde budete hrát v lese s dětmi. Ty děti tam musí někdo dovézt, což jsou autodopravci, kteří jsou na nás závislí. Někdo vám musí dodat jídlo a všechny úklidové prostředky," vysvětluje člen výboru Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka.



O podmínkách by se měli bavit provozovatelé dětských táborů s epidemiology i s premiérem Andrejem Babišem příští týden. Otazník visí také nad povoleným počtem dětí na táborech. Původně se mluvilo o padesáti. "Obecně si myslím, že stanovovat nějaký počet je nesmysl. Je to stejné, jako kdybyste chtěli určit, kolik dětí má být na hřišti a neřekli, jak to hřiště má být veliké," tvrdí Topinka.



"Bylo by asi nesmyslné limitovat to nějakým množstvím. Když je to tábor například pro 150 dětí, tak nedává smysl, aby epidemiologové řekli, že tam bude jen dvacet dětí," vyjádřil se premiér Andrej Babiš.

"Bude se doporučovat, aby děti tvořily homogenní skupiny. Tímto způsobem se podaří eliminovat nebo snížit pravděpodobnost rozšíření viru po celém táboře. Pokud by se tam vyskytl, tak by to vedlo k tomu, že v karanténě skončí co nejmenší počet dětí nebo zaměstanců. A pokud se to podaří dodržet, tak samozřejmě je možné uskutečnit tábor s vyšším počtem osob než je padesát," říká epidemiolog Rastislav Maďar.

S přísnějšími podmínkami provozovatelé táborů prý už počítají. "Samozřejmostí bude zvýšený zdravotní filtr, měření teploty hned u vstupu a také průběžně, zvýšená dezinfekce všech ploch," říká Topinka. "Myslím si, že základní opatření budou souviset s nutností dodržovat odstupy a organizovat program tak, aby nedocházelo ke zbytečnému křížení skupin, a s tím, že se bude více dezinfikovat nebo nosit roušky," dodává Maďar.

O táborech jedná také Česká rada dětí a mládeže s hlavní hygieničkou. Do konce týdne by pak měli společně předložit návrhy doporučení vládě.