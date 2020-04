Léto v Chorvatsku? Prymula: Pravidla vycestování se nejspíš zmírní

Není to tak dlouho, co epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl, že státní hranice mohou kvůli pandemii koronaviru zůstat uzavřené i dva roky. Nyní mluví úplně jinak a dal Ćechům naději na letní dovolenou u moře.

Aktuálně platná omezení na hranicích by se podle něj mohla v řádu týdnů zmírnit. Diskuze se prý vedou hlavně o letních cestách do Chorvatska či na sousední Slovensko. Prymula to řekl ve středu večer v České televizi.

Jasno by mělo být v půlce června, poté by mohly úřady povolit cestu do zemí, kde je epideiologická situace stejná nebo lepší než v Česku.

Prymula nicméně upozornil, že bude také záležet na tom, jak se mezi sebou dohodnou přímo jednotlivé země a zda budou navzájem občany té druhé přijímat.

"Pokud se někdo bude vracet z nějaké rizikovější země, tak samozřejmě půjde do karantény. Ze zemí, kde není riziko vyšší, to nebude nutné,“ nastínil náměstek. Připouští, že dohody mezi zeměmi na letní sezónu nejspíš vzniknou.

"Jsou obrovské tlaky, aby se něco otevřelo, ale budeme to muset velmi pečlivě kontrolovat, aby nedocházelo k importu (infekce). Hledisko bude primárně epidemiologické, pokud tam bude riziko, tak k tomu nedojde,“ uvedl Prymula.

Mluvčí České obchodní inspekce vysvětluje, jak je to s vracením peněz za rušené zájezdy: