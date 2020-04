Letos zřejmě nebude dost ovoce: To české zmrzlo, z dovozu podraží

Ač letošní zima byla vcelku mírná, závěr března přinesl nečekané množství mrazivých nocí. Pro pěstitele je takové počasí doslova noční můra. „Letos se sešly dvě věci dohromady. Díky velmi teplé zimě stromy začaly dříve rašit a meruňky i kvést, a to o dva až tři týdny dříve. A do toho přišly silné mrazy, které nebyly po celou zimu,“ komentuje předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Březnové mrazíky nejsou podle odborníků ničím výjimečné, problém jsou ale mírné zimy, kvůli kterým plodiny ztrácejí svou mrazuvzdornost.

Mrazy srazily úrodu ovoce i loni. Jarní mrazy decimovaly úrodu ovoce v Česku i v letech 2017, 2016 a 2011. Letošní mrazíky zřejmě poničily většinu již kvetoucích meruněk, riziko hrozí také u broskví a dalších peckovin, naopak například jabloně by mrazy neměly zásadně poškodit. Ztráty budou počítat nejspíš také pěstitelé máku, jež právě zaseli.

Ovocnáři se bojí o úrodu. Podívejte se na reportáž:

Pokud by na tuzemském trhu chybělo lokální ovoce, doplňuje ho dovoz ze zahraničí, v případě Česka k nám plynou plodiny převážně z Polska, ale také Španělska a Itálie, tedy dvou momentálně nejvíce zasažených zemí epidemií koronavirem. Jak to zde letos bude s ekonomikou, zaměstnaností i možnostmi vývozu, lze zatím jen předjímat, zřejmě ale bude třeba počítat s výpadky i s navyšováním cen.

Problémem již vloni byl celoevropský boj o levnou pracovní sílu, ten může letos ještě více zkomplikovat uzavření hranic jednotlivých zemí, ke kterému kvůli koronaviru došlo. Jak dlouho opatření potrvají, není jisté. Epidemiolog Roman Prymula například předjímá, že k zrušení tohoto omezení by mohlo dojít klidně až za dva roky. Na dopravu zboží by to vliv nemělo, to má již nyní udělenou výjimku, znemožnilo by ale migraci lidí, a způsobilo nedostatek potřebných pracovních sil.

Ovoce a zelenina jsou navíc důležitou složkou jídelníčku, která napomáhá posilování imunitního systému. V době epidemie se tak stává žádanou komoditou. Bude-li produkce nižší, logicky si ji jižní země ponechají převážně pro své obyvatelstvo, případně budou zásobit bližší nebo bohatší trhy, například Francii a Německo.

Letos je proto podle odborníků potřeba se mnohem více opřít o tuzemskou produkci, i když již nyní narušenou nepřízní počasí. Na pomoc se zvládnutím současné krize proto čeští zemědělci a producenti potravin dostanou od vlády z rozpočtové rezervy státu až 4,3 miliardy korun navíc. „Hlavním smyslem námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel. V současné krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.