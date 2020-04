Doplaťte vše, chtějí cestovky po lidech. Zájezd se přitom nemusí konat

Ze zákona lidé musejí doplatek uhradit, jinak jim cestovka naúčtuje storno poplatek. Pokud celou částku uhradí, dostanou poukázku v hodnotě celého zájezdu a budou si ji moct vybrat do srpna příštího roku.

Lidé však považují zákon o pokázkách za jednostranně nevýhodný:

"Cestovním kancelářím nezbývá nic jiného, než aby trvaly na doplatku. Pokud klient doplatí, tak se zájezd buď bude realizovat, nebo dostane poukázku v plné výši částky, kterou cestovce zaplatil,“ řekl mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Tato slova v pondělí zvedla ze židlí tisíce lidí. Zejména ty, kteří měli jet na dovolenou v květnu nebo červnu a výzva na doplatek už jim přišla. Podle zákona zaplatit musí.

"Většina cestovek nechává platební pořádek tak, jak byl. Když nedoplatíte, muže to cestovka brát tak, že jste sami stornovali dovolenou a muže vám naúčtovat storno,“ informoval Papež.

Pan Šulek má rezervaci až začátkem července a doplácet má v červnu. Tady cestovky radí vyčkat. Pokud se ale do června nic nezmění, může mu od cestovní kanceláře přijít stejný požadavek – uhradit desítky tisíc korun výměnou za voucher.

"Chci si zaplatit za službu a ne za voucher, který nevím, jestli budu chtít využít. Když se budu bavit o částce 70 tisíc korun, není to úplně pár vyhozených tisíc do větru,“ řekl Šulek.

"Pokud jde o zájezdy v dubnu, květnu nebo červnu, je více než jasné, že se neuskuteční. Pokud bude jasné, že ani v létě se nebude dát vycestovat za hranice, měla by cestovka od zájezdů ustupovat a nabídnout klientům voucher na zálohu s tím, že to budou moci využít na jiné zájezdy například za rok,“ informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Podle opozičních poslanců toto vláda podcenila a stát by měl najít způsob, jak cestovním kancelářím pomoct, aby peníze nemusely vymáhat po klientech.

"Chápu cestovní kanceláře, ale na druhou stranu nikdo neví, co bude. Lidé nyní řeší, zda budou zaměstnaní a pokud by toto měli doplácet, bylo by to existenční,“ řekl předseda podvýboru pro cestovní ruch Jakub Janda (ODS).

"Vláda musí připravit takový program, který jim pomůže, ale nemůžeme to tahat z kapes daňových poplatníků,“ tvrdí poslanec Jan Hrnčíř (SPD).

Takovou strategii prý resort pro místní rozvoj už připravuje.