Lidé se nemohou připojit k oblíbené hře Fortnite, někteří začínají být zoufalí

Hráči velmi oblíbené hry Fortnite stále čekají, až si budou moci opět zahrát. Poslední události ve hře totiž vedly k vytvoření černé díry, což je to jediné, co hráči nyní mohou vidět. Zatím není vůbec jasné, jak a zejména kdy bude hra pokračovat, lidé už začínají být pořádně netrpěliví.

Ohromné množství lidí trávilo svůj volný čas při hraní oblíbené hry Fortnite, svět, ve kterém se hra odehrává, se postupem času kvůli významným událostem neustále proměňoval. Poslední událost ale přinesla hráčům velké překvapení.

Lidé z celého světa v neděli sledovali ve hře start ohromné rakety, kterou budovali během poslední sezóny. Pak ale přišlo něco nečekaného, došlo totiž ke konci světa celého Fortnite, když se po pádu asteroidu vytvořila černá díra, která pohltila vše včetně hráčů.

Od té doby si nikdo hru nemůže zahrát, po připojení ke hře je vidět pouze černá obrazovka s dírou uprostřed. Nikdo navíc netuší, co se bude dít.

Na poslední událost, která vedla k vytvoření černé díry ve hře Fortnite, se můžete podívat zde:

Podle spekulací na hráčských fórech bude zřejmě vypuštěna nová mapa, jedná se o jedenáctou herní sezónu, o které se mluví jako o druhé kapitole.

Vydavatel hry zatím o další budoucnosti celého titulu mlčí, na portálu pro streamování her Twitch běží stále pohled na pomalu rotující díru, přenos v pondělí v poledne sledovalo přes 44 tisíc lidí, kteří čekají na to, až si budou moci opět zahrát.

Někteří už začínají být zoufalí. "Oni vymazali Fortnite. To je konec. Co jste to sakra provedli? Dokonce jste začernili i twitter. Ubožáci. Jsem tak naštvaný," napsal uživatel bluesdank na twitteru. Podobné příspěvky se neustále množí, další stále doufají, že jejich oblíbená hra bude pokračovat.