Lidé v Přerově se bojí, město nechá vyrobit mapu strachu!

Bojí se obyvatelé Přerova víc poblíž frekventovaného vlakového nádraží, v okolí centra města nebo spíš v úzkých uličkách? Na to už přerovští radní dostanou brzy jasnou odpověď. Na webových stránkách téměř pětačtyřicetitisícového města, se totiž objevil dotazník.

Lidé v něm mohou označit lokality, kde se zrovna necítí bezpečně. Radní doufají, že dostanou jasnou odpověď i na to, jak je to s místem Velká Dlážka - to desítky let platilo za klidné místo v Přerově. Poté, co se sem nastěhovalo několik nepřizpůsobivých rodin, to už ale neplatí. Starousedlíci proti nim dokonce sepsali i petice.

Náměstka primátora zajímá i to, jestli se Přerované obávají některé konkrétní skupiny obyvatel, a jaké k tomu mají důvody. Velmi podrobný dotazník, který má zmapovat Přerov, bude na webu dostupný do patnáctého ledna.