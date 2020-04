Lidé zoufale čekají na peníze od cestovek. "Berte vouchery," zní rada

"Při klasickém stornu, aby brali 90 % ze zaplacené částky? Je to nelidskost a považuji to za lichvu. Podotýkám, že odlet jsem měl až na přelomu července a srpna. Je to nehorázné. Před podáním storna mě telefonicky upozornili, že mě storno bude stát 7700 Kč ze 30 tisíc a najednou mi přijde vyúčtování, že mi vrátí 4 tisíce?!" svěřil se redakci TN.cz jeden ze čtenářů se svými zkušenostmi s cestovní kanceláří Blue Style. Podle vyjádření cestovních kanceláří se o žádnou lichvu nejedná.

Jde prý o výsledek, který spočítala automatická kalkulačka, součást e-mailu, který byl v uplynulých dnech rozesílaný klientům CK.

"Dlouhodobě bylo zvyklostí, že CK Blue Style při odstupování od smluv vždy vycházela z nejnižších možných stornopoplatků dle Všeobecných smluvních podmínek, se kterými klient souhlasil na základě podpisu smlouvy o zájezdu. Nezahrnovali jsme k tomu prokazatelně vynaložené náklady, protože cestovní ruch nebyl ochromený takovým způsobem, jakým je teď, zájezdy probíhaly v běžném režimu a pokud klient zrušil dovolenou, mohli jsme zájezd prodat někomu jinému. To v této chvíli bohužel není možné, zákaz o vycestování, který vyhlásila vláda, je bezprecedentní a mimořádnou situací," popsala mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová.

Automatická kalkulačka podle jejích slov zpracovává cenu storna včetně výše reálných nákladů. Klienti CK Blue Style měli dle Ondrejechové možnost využít poukaz na zájezd, pokud však někdo z klientů na stornu trval a o jinou variantu neměl zájem, k ceně storna se automaticky připočetly další položky.

"Prokazatelně vynaložené náklady obsahují již vynaložené prostředky na služby spojené s plánovanou dovolenou klienta. Chápeme, že některým klientům se může jejich výše zdát vysoká, proto jsme se snažili najít nejvýhodnější možné řešení a doporučujeme využít Poukaz na nový zájezd, který platí na zájezdy s návratem až do 31. 10. 2021. Poukaz je vystaven na částku ve výši finančních prostředků, které klient cestovní kanceláři uhradil, a je pojištěn proti úpadku. Klienti se tak nemusí o své uhrazené prostředky obávat," vysvětlila Ondrejechová s tím, že o své peníze se klienti v žádném případě nemusí obávat.

O tom, jak to aktuálně funguje s vracením peněz od cestovních kanceláří, hovořil v pořadu Nova je s vámi také mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich:

Podobnou situaci zažívají také klienti CK America Tours nebo NEV-DAMA, která spadá pod giganta v oblasti cestovního ruchu Fischer Group. Klienti CK NEV-DAMA dokonce vytvořili skupinu na sociálních sítích, kde sdílejí své zkušenosti s cestovní kanceláří a domlouvají se na společném postupu.

"To, že někdo říká, že peníze vrátí, ale nekoná tak, to přeci není řešení. Výsledek je takový, že nemám 50 000, na dovolené jsem nebyl a nevím, kdy ty peníze mohu očekávat a jestli opravdu přijdou!" popsal čtenář TN.cz aktuální komunikaci ze strany CK NEV-DAMA.

"Dne 17. 3. jsme měli odcestovat na 4 dny do Val di Fiemme. Od 16. 3. začal platit zákaz vycestovat mimo území ČR a dne 17. 3. nám NEV-DAMA zaslala e-mail o Odstoupení od SOZ. Zájezd byl tedy zrušen přímo cestovní kanceláří. Dle jejich obchodních podmínek (VII. 10.) měli peníze zaslat nejpozději do 14 dnů. Bohužel se tak nestalo," svěřil se na sociálních sítích pan Petr.

"Co se týče storna, výše poplatku závisí na skutečných nákladech, které CK má se zájezdem spojené. Pokud jde o letní zájezdy, klientům doporučujeme, aby zájezdy nestornovali a počkali na vývoj situace např. měsíc před odletem. I splatnost jsme posunuli na 30 dní před odletem. Pokud má někdo zaplacenou zálohu, žádné další peníze po něm nechceme. V tuhle chvíli my ty definitivní náklady nevíme. Budeme je vědět až po sezóně, kdy proběhnou jednání s našimi partnery, hoteliéry. Pak bude jasné, kolik klientům můžeme zaplatit. Pokud chtějí zrušit zájezd na léto, může se stát, že ty stornopoplatky vyšplhají na určitou sumu, pokud se však podaří domluvit s hoteliéry, poplatek se může i snížit," zhodnotil situaci z druhé perspektivy mluvčí cestovní skupiny FISHER Jan Bezděk.

Prezident Miloš Zeman by souhlasil s uzavřením hranic na dobu jednoho roku. Opozice je striktně proti:

Vysvětlil také, že za běžné sezóny by bylo možné zájezd obratem nabídnout někomu jinému a výše storna by se pohybovala kolem 1500 za osobu. Nouzový stav však nic takového neumožňuje. CK tak klientům radí trpělivost a vyčkat, zda se do léta něco nezmění například z hlediska letecké dopravy. I z tohoto důvodu klientům nabízí zejména vouchery v hodnotě zaplaceného zájezdu a podobné možnosti, které nezahrnují přímé vrácení peněz. Konkrétní částku, která lidem ze sumy za zájezd zbude, totiž CK v tuto chvíli neznají.

"Klientům radíme počkat a být trpěliví. O své peníze nepřijdou. Klientům, kteří měli odlétat v březnu a začátku dubna, nabízíme voucher na tu částku, kterou budou moci uplatnit v budoucnu, je pojištěný a v naprosté většině případů i přenositelný. O peníze je nijak připravit nechceme. Chápeme, že to, co se děje, v klientech vzbuzuje nervozitu a neví, jak to v tom létě bude vypadat, ale proto jsme upravili podmínky tak, aby i stornopodmínky pro ně byly co nejměkčí," uzavřel Bezděk.

Řada lidí, jejichž peníze zdánlivě zmizely ve chřtánu cestovních kanceláří, se domnívá, že nabízet místo peněz vouchery a poukazy je nelegální. Tuto informaci zcela vyvrací mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Vilém Frček. Nejen, že na takový postup mají cestovní kanceláře plné právo, ministerstvo ho navíc doporučuje jako jedinou možnou obranu před krachem.

Odklad vrácení peněz za zájezd klientovi je podle MMR součástí zákona, který byl v pondělí předložen vládě. Legislativa sloužící ke zmírnění dopadů koronavirové krize na cestovní ruch dává CK tzv. ochrannou dobu. V rámci té mohou cestovní kanceláře klientům vystavovat vouchery a poukazy na zájezd v plné výši zaplacené částky, bez nároku na doplatek. Pokud by klient voucher nevyužil nebo o něj nestál, je CK povinna mu vynaložené prostředky vrátit – avšak až po skončení ochranné doby.

"Ochranná doba se neuplatní jen u zvláště zranitelných skupin zákazníků, kteří budou moci poukazy odmítnout. Mezi tyto zákazníky patří například osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, těhotná žena, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo senioři. V tomto případě ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd," vysvětluje MMR.

Zákazníci, kteří mají termín odjezdu na zakoupený zájezd do 31. srpna 2020, mohou rovněž využít svého práva na odstoupení od smlouvy. Jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit odstupné. "V tomto případě může zákazník požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě odstupného a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu. Návrh tak vyvažuje zájmy zákazníků a cestovních kanceláří," domnívají se zástupci MMR. Zákon bude v průběhu úterý také jedním z bodů jednání vlády.

Vláda se rozhodla pro zmírnění opatření. Za určitých podmínek se Češi přece jen podívají do zahraničí.