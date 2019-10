Češku s dvouletou dcerou zatkli v Brazílii za pašování kokainu!

Policie z brazilského Sao Paula zadržela 11. září Češku Lucii T., která se snažila propašovat drogy do Thajska. Schovat je měla do obrazu a šachovnice. Na dovolenou do Brazílie vyrazila i se svou dvouletou dcerou. Případem se zabývá místní Státní narkotická divize.

Lucie T., která pochází z Moravskoslezského kraje, vyrazila na začátku září do Brazílie. Pochlubila se na sociálních sítích, že vyráží do Sao Paula i se svou nejmladší dcerou. Z výletu sdílela řadu fotek brazilského velkoměsta. "Srdce Sao Paula, trochu moc lidí. Fotit to bylo umění. Jednou rukou hlídat kočár a tašku, ve druhé mobil a v hlavě myšlenka, bacha, ať ti to nevytrhne někdo z ruky," napsala v jednom z mnoha příspěvků na facebooku. Pak se odmlčela. Protože v polovině září ji na letišti zadržela místní policie.

Češku obvinili, že se snažila převézt drogy z Brazílie do Thajska. Umístila je do repliky obrazu Poslední večeře od Leonarda da Vinciho a také do šachovnice. Po provedení testů policie zjistila, že se jednalo o kokain. Ženě také zabavili peníze a mobilní telefon.

Podle deníku SBT Jornalismo je podezřelá ze spolupráce s mezinárodním gangem obchodování s drogrami. Státní policie ji měla po celou dobu v hledáčku. Případ byl předán Státní narkotické divizi, která se nachází v Sao Paulu. Podle známých ze severomoravského města, odkud Lucie T. pochází, žena moc nepracovala a často cestovala do exotických zemí. Dvě starší děti údajně zůstaly v Česku u příbuzných.

Ministerstvo zahraničních věcí situaci zjišťuje. Zatím také není jisté, co se stalo s její malou dcerkou.

Podobný případ se stal v Brazílii před dvěma lety. Tehdy Češka Magda měla převážet do makedonské Skopje dvě kila kokainu. Policie ji však zadržela a žena dostala od soudu osm let vězení. Poté jí ho však zkrátili na pět let a osm měsíců. Nakonec ji pustili z vězení dřív, jelikož bylo moc přeplněné. Z Brazílie však může vycestovat až po uplynutí trestu, uvedl v roce 2017 web iRozhlas.

GALERIE: Lucii zatkli za pašování drog





