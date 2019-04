Mají se záchranáři bát pomáhat? ptají se lidé kvůli domácímu porodu

Ženy se postupně zastaly všechny soudy nižší instance. Shledali, že záchranáři, kteří dítě proti vůli rodičky vzali a po domácím porodu odvezli do porodnice, porušili její práva a práva dítěte. Jihomoravské záchrance nepomohla ani stížnost k Ústavnímu soudu, ten ji totiž tento týden zamítl.

A lidé kvůli rozhodnutí zuří. "Lituju chlapa, kterej má doma takovou kráááávu nebeskou. O soudu se raději nevyjadřuji. To nána rodí doma, pak si zavolá záchranku na pupeční šňůru, to už svědčí o absenci mozku, a pak žaluje záchranáře a dostane odškodné?? Kde to jsme?" zlobí se v reakci na článek na TN.cz paní Zdena.

Dítě bylo podle mluvčí Ústavního soudu Miroslavy Sedláčkové zcela v pořádku. Mělo nejvyšší možné tzv. Apgar skóre, kterým lékaři u novorozenců posuzují jejich zdravotní stav bezprostředně po narození, mělo správnou teplotu. Matka podle soudu kontrolu neodmítala, snažila se ze záchranáři dohodnout, že do hodiny do nemocnice i s dítětem dorazí, ti ho přesto odvezli.

"Zakázala bych porod doma. A pokud by to porušila, tak by si to všechno musela zaplatit a pořádně!" myslí si paní Simona a její příspěvek má na facebooku mezi čtenáři TN.cz největší podporu.

Pan Aleš upozorňuje, že teď se záchranáři budou v podobné situaci bát se rozhodnout. "Ale doufám, že pokud poslechnou matku bez lékařského vzdělání a dítěti se něco stane, odnese to matka a ne záchranáři. Hlavně bych ji tedy nechal výjezd zaplatit, když soud řekl, že de facto nebyla potřeba pomoc," myslí si Aleš.

Jana připomíná, že dříve mnoho žen muselo rodit doma a často to končilo tragicky. "Nikdo neví, kolik rodiček a miminek to zaplatilo životem a kdyby měly tu možnost rodit s porodníkem s možností zvládnutí problému, jistě by neváhaly," myslí si Jana.

Další lidé se podivují, proč žena volala záchranáře kvůli přestřihnutí pupeční šňůry. "Když chtěla rodit doma, tak měla tu šňůru zvládnout!" napsalo několik diskutujících. Ženě také vzkázali, že měla počítat s tím, že je sanitka odveze do nemocnice, pokud si ji už zavolala. Další chtějí, aby tedy v případě, že výjezd byl podle ní zbytečný, zaplatila náklady.

Soudy záchranářům uložily povinnost se ženě omluvit a zaplatit jí a dítěti dohromady 100 tisíc korun. Podle Ústavního soudu má rodící matka právo na nedotknutelnost, která může být porušena pouze v případě ohrožení života a zdraví dítěte. Odnětí dítěte matce proti její vůli ihned po narození soud nazval "extrémně tvrdým opatřením."

