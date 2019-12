Marné čekání na spoje, průvodčí neumí česky. Arriva schytává kritiku

Arriva "přebrala" Českým drahám tratě například v Libereckém kraji. Od jednoho z cestujících právě z tohoto kraje obdržela stížnost přímo redakce TN.cz.

"Už od začátku, co Arriva jezdí, jsou jenom velké potíže v osobní přepravě. Vůbec nechápu, jak kraj mohl tomuto dopravci dát licenci na provozování, když není vůbec na provoz připravený. Spoje mají zpoždění, ruší se bez náhrady, jezdí nevýkonné jednotky, které mají problémy na sklonově náročné trati, do některých vozů zatéká voda a po voze jsou rozmístěny kbelíky," svěřil se cestující.

Někteří lidé mají problém s prý zastaralým vozovým parkem, kde údajně často nefunguje topení, a cestující ve vozech mrznou. Jeden z nich se podle informací TN.cz se svými zkušenostmi svěřil přímo kraji, s nímž má dopravce smlouvu.

"Kraj řekl, že dopravce dostane sankce a pokuty, ale jak je vidět, nepomáhá to. My jako cestující si nemůžeme dovolit čekat na to, jestli se to někdy uráčí zlepšit. Vlak je náš jediný možný dopravní prostředek," řekl. Vlak je jediným způsobem přepravy i pro řadu dalších lidí.

Množí se i stížnosti na samotný personál Arrivy, který dle slov cestujících nemá žádný přehled o spojích ani časech, kdy mají vyjíždět. Staré vlaky jsou navíc pro cestující na delších trasách, například z Prahy do Nitry, velmi nepohodlné a necítí se v nich bezpečně.

Častým předmětem stížností je i fakt, že Arriva prý nedisponuje nízkopodlažními vozy a jejich řidiči neumí ani pořádně česky.

Spokojení nejsou cestující ani s cenou za poskytované služby a připraveností na nové trasy. Tyto stížnosti se týkají i autobusů.

"To, jak máte nepřipravené řidiče na nově zaintegrovanou část Rakovnicka, to je opravdu síla. Pravidelně jim jako cestující musíme ukazovat trasu a zastávky. Včera jsem jel i vaším vlakem, personál obtížně česky mluvící, ale hlavně, kromě Arriva tarifu neznalý naprosto ničeho. Doufám, že alespoň strojvedoucí má zkoušky a zná trať. Nejhorší je, že to není vina jejich, ale vašeho vedení, které je naprosto nepřipravené na všechno," svěřil se Jakub J. na sociálních sítích.

Společnost Arriva dle vyjádření mluvčího Martina Faráře o množících se stížnostech ví. Za nevydařený start se také omluvila.

"Plně uznáváme, že tato kritika byla a je oprávněná. Cestující, který čeká na vlak, potřebuje, aby přijel včas, na palubě byl příjemný a dobře proškolený personál a ve vlaku fungovalo vše, co má, aby byla cesta příjemná. Start našich vlakových linek jsme nezvládli na sto procent a všem, kteří to při své cestě pocítili, bychom se rádi omluvili. Všichni pracujeme 24 hodin denně na tom, abychom dali vše do pořádku. Vážíme si také pomoci všech našich strojvedoucích, stevardů, ale i technického personálu, kteří nám aktivně pomáhají nad rámec svých povinností," uvedl ředitel společnosti Jiří Nálevka.

