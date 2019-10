Meghan bojuje s mateřstvím. Nejsem v pohodě, svěřila se se slzami v očích

Vévodkyně Meghan promluvila o mateřství - v rozhovoru pro televizi ITV se se slzami v očích svěřila, že má za sebou velmi náročné období. Zároveň si posteskla, že se lidé v jejím okolí příliš nezajímají o to, jestli je v pořádku.

Být matkou v britské královské rodině podle vévodkyně Meghan není zrovna jednoduché. Při rozhovoru pro televizi ITV, která připravuje dokument o její cestě s princem Harrym a synkem Archiem do Afriky, se jí v očích objevily slzy.

"Každá žena, obzvlášť když je těhotná, je velmi zranitelná. Bylo to velmi náročné. A pak máte miminko a... však víte," řekla. Nejenže se musela vyrovnat s novou rolí matky a manželky, veškerým tím stresem si musela navíc projít v centru pozornosti. Tlak médií a královské rodiny se na ní podepsal.

Podle britského deníku Mirror se Meghan svěřila, že má za sebou opravdu náročný rok. V rozhovoru pro televizi ITV novináři poděkovala za to, že se jí zeptal, jak to zvládá. "Málokdo se zeptal, jestli jsem v pořádku," řekla. Po chvilce váhání mu odsouhlasila, že v pořádku není a že to pro ni byl opravdu "boj".

Dokument o Harrym a Meghan slibuje divákům pohled do zákulisí jejich desetidenní cesty do jižní Afriky. Vyrazili tam na konci září spolu s čtyřměsíčním Archiem.