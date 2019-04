Meghan Markle chce na miminku pořádně vydělat a už ví jak!

Každou chvíli by na svět měla přivítat svého prvorozeného potomka. Meghan Markle (37) už se jistě nemůže dočkat. Však už také ví, co bude první, co s princem Harrym (34) mají po narození miminka v plánu. Je to byznys.

Vévodkyně ze Sussexu se poslední dobou na veřejnosti moc neukazuje. Okolí dokonce spekuluje, že už porodila. Ať tak či tak, plán po narození miminka je jasný.



Od té doby, co Meghan Markle přišla do královské rodiny, porušuje jednu tradici za druhou. Lakuje si nehty na červeno, nosí otevřené boty, chce najmout americkou chůvu a nechce se fotit po porodu před porodnicí.







Po narození potomka má totiž jiné plány. Až miminko přivede na svět, chce to oznámit přímo na obálce časopisu Vogue. "Meghan je neoblomná v názoru na příchod jejího miminka, i přesto, že je to ve velkém rozporu s tím, co se od ní očekává. Bohužel to vyvolalo nepříjemné napětí mezi ní a královským palácem," prozradil zdroj z paláce britskému magazínu New!



Pravidla ani protokol Meghan nezajímají. Dle zmíněného zdroje Meghan nedbá ničeho. Královský palác musí být vzteky bez sebe. Místo aby se držela zkrátka, jedná s módním časopisem o exkluzivním domácím focením. Je bez debat, že za to dostane tučnou částku.