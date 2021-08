Meghan poprvé ukázala Lilibet. Experti mají jasno, co tím sledovala

Chybička se vloudila, myslí si většina fanoušků, kteří minulý týden poprvé viděli fotografii Lilibet položenou na stole Meghan Markleové. Prý ji před natáčením videa u přiležitosti svých 40. narozenin zapomněla dát pryč.

Královští experti v tom vidí jasný záměr a jsou přesvědčení, že vévodkyně na sebe chtěla strhnout pozornost. A také všem vyslat jasný vzkaz.

"Skoro to působilo jako kopanec médiím do tváře, jako by tím Meghan vzkazovala, že první fotky její dcery existují, tady je má, ale ukáže je pouze z dálky a rozmazané. Jako by chtěla říct, že teď se bude hrát pouze podle jejích pravidel," řekl znalec poměrů v rodině Jonathan Sacerdoti portálu Express.

"Ta fotka se tam určitě neobjevila náhodou. Neměla tam žádný pracovní nepořádek, bylo naprosto zřejmé, že si jeho podobu do videa do posledního detailu připravila," doplnil Sacerdoti.

V královské rodině je zvyklostí, že se po narození potomků jejich fotografie zveřejňují hned, jak je to možné. I proto, aby nemuseli přísná pravidla dodržovat, ji ale Meghan s Harrym loni na jaře opustili. Zatímco Archieho ukázali, snímky Lilibet si nechávají pro sebe. A zdá se, že fanoušci to chápou a jásot v nich vyvolaly i zmíněné fotky ze stolu.

Připomeňte si záběry, na kterých se objevily fotky Lilibet: