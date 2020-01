Meghan rozpoutala bouři a zmizela. Harry plánuje utéct co nejdřív za ní

Meghan Markle, vévodkyně ze Sussexu, rozpoutala bouři, kterou britská královská rodina hodně dlouho nepamatuje, naštvala kdekoho a... zmizela. Sbalila si totiž kufry a odletěla zpátky do Kanady za synkem Archiem, kde s princem Harrym donedávna všichni tři trávili rodinnou dovolenou.

Hvězdný pár ani ne ročního synka totiž nechal před pár dny v Kanadě v péči chůvy, sedl do letadla a odletěl na druhou stranu Atlantiku. A ve středu pak Harry a Meghan vypustili "odchodovou bombu", která zamávala britskou monarchií i veřejností.

Meghan nicméně nechtěla sklidit všechny negativní reakce, které její a Harryho oznámení vyvolalo, krátce po něm sedla do letadla a odletěla zpátky do Severní Ameriky. Celkem tak vévodkyně v Británii strávila podle Daily Mailu pouhé tři dny. Deník odhaduje, že se v dohledné době do Anglie nevrátí.

Nyní se čeká na to, kdy do bot práskne i Harry, který je aktuálně terčem vzteku svých královských příbuzných i obyčejných Britů. Podle Daily Mailu chce Harry za Meghan a Archiem odcestovat v nejbližším možném termínu.

Zatím ovšem není jasné, kdy to vlastně bude. Deník připomíná, že má Harry příští čtvrtek v Buckinghamském paláci oficiální program.

Pusťte si reportáž TV Nova: