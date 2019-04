Meghan se směje celá země: Žije s princem, ale o Británii neví nic

Její americké srdíčko zřejmě pořád tluče pro Los Angeles, kde se narodila. Meghan Markle (37) se nijak netají tím, že je na své americké kořeny pyšná. Vidět to bylo rozhodně v britské televizní show, kde pohořela ve znalostech o Británii.

Meghan Markle se co nevidět stane maminkou. Na malé princátko, které bude mít s princem Harrym, se jistě těší, ale Británie rodilé Američance k srdci nepřirostla. To se ukázalo v show v televizi UKTV, kde dostala jednoduchý test. Zodpovědět otázky ohledně Británie neuměla. Sama na konci videa přiznala, že v tomhle testu totálně pohořela.







Meghan například nevěděla, že národní symbol Anglie je lev, Skotsko má jednorožce a Wales draka. Páru neměla ani o tom, jak se řekne třeba chodník nebo koš. Uměla zkrátka jenom americkou verzi. Netušila ani co jsou "apples and pears" (jablka a hrušky) - slangem londýnské pracující třídy to znamená schody. Meghan v kvízu zvládla jedinou věc - věděla, jak se v Británii říká hranolkům.

Během natáčení bylo viditelné, jak se stydí, jelikož se po celou dobu nervózně chichotala. Pravdou je, že byla zkoušena již před nějakou dobou, tak snad jsou její znalosti ke dnešnímu dni zlepšily.