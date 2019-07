Měl duši dítěte a něžné srdce: Kubišová vzpomíná na Srstku

Po dlouhé nemoci zemřel herec, kaskadér a moderátor Zdeněk Srstka. Bylo mu 83 let. Nijak se netajil tím, že je milovník zvířátek a právě pořad o nich uváděl desítky let. Před televizní kamerou se střídal se zpěvačkou Martou Kubišovou (76), která na něj nedala dopustit. Co o něm řekla pro TN.cz?