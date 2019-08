Meteorologové řekli, jaké bude babí léto! První předpověď na podzim

Příjemné teplé dny bez extrémních veder a výkyvů počasí čekají podle první podzimní předpovědi meteorologů z amerického portálu AccuWeather střední Evropu. Trojúhelník mezi Francií, Polskem a Slovenskem se podle nich může těšit na teplý a suchý podzim.

Teploty budou po většinu dní nad dlouhodobým průměrem a v září a říjnu budou přát pobytu venku. "Příjemné počasí může vést k vyšší účasti a až přelidnění na tradičních podzimních festivalech v regionu," řekl meteorolog portálu AccuWeather Tyler Roys.

Po většinu září můžeme očekávat teploty v rozmezí od 20 do 25 °C. V říjnu a v listopadu budou teploty klesat. Ale i tak sluneční svit v odpoledních hodinách zajistí příjemné podmínky pro pobyt venku.

Velká změna by měla přijít ve druhé polovině listopadu. Do Evropy se z Ruska dostane studený vzduch, který přinese podprůměrné teploty v Praze, Berlíně a ve Varšavě. S ním by mělo přijít sněžení, v nížinách budou srážky většinou smíšené, občas by i tam mohla napadnout souvislá sněhová pokrývka.

Ve Francii a v Německu bude zemědělce trápit sucho. Naopak podmínky v Česku, Polsku a Bělorusku by měly být v čase sklizní pro zemědělce přímo ideální, věří meteorologové.

Bouře v Anglii, záplavy na Balkáně

Mokrý a větrný bude podle meteorologů podzim ve Velké Británii a na pobřeží Francie, zemí Beneluxu, Německa, v Norsku a Dánsku. Podzim přinese větrné smršti, podle meteorologů zvlášť nebezpečné, protože udeří ještě v době, kdy mají stromy listí.

Sever Francie a Británie se bude muset potýkat s jednou nebo se dvěma post-tropickými bouřemi v Atlantickém oceánu. "Spojení post-tropických bouří a větrných smrští přinese vlhčí počasí, než je obvyklé," věří meteorolog Alan Reppert.

Bouřlivé počasí čeká Itálii a Balkánský poloostrov. Nad regionem se mají vytvářet pomalu postupující bouřkové útvary, které přinesou velké srážky s rizikem bleskových povodní a sesuvů půdy. V průběhu podzimu ubydou bouřky, dál ale bude nad Balkánem silně pršet.

V závěru podzimu se i sem může dostat ledový vzduch ze severu a z východu, což s sebou přinese větší přívaly sněhu v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině.

Rychlejší příchod chladných dní čeká východ Evropy. Z počátku by si měli užít na východě krátké babí léto, v říjnu a listopadu se výrazně ochladí. Zpočátku bude počasí deštivé, pak musí počítat s velkými přívaly sněhu.

"Neprůměrné sněžení předpovídáme napříč východní Evropou v listopadu," dodal Reppert. A podobné počasí by v regionu mělo zůstat i v zimě.

Za teplem do Španělska a Portugalska

Pokud plánujete podzimní dovolenou a chcete se ještě ohřát, ideální pro vás bude Pyrenejský poloostrov. Tam by podle meteorologů mělo být netradičně teplé a dlouhé babí léto. Příjemný by pro milovníky tepla měl být i jih Francie.

Ale teplé počasí a sucho zvyšují riziko lesních požárů, protože příroda je po vlnách veder v létě vyprahlá. Změna přijde v říjnu, kdy i poloostrov zasáhnou bouře v Atlantiku, ty přinesou tolik potřebné srážky. Hrozí ale bleskové povodně.





