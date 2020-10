Mikuláš Minář založil nový spolek. Do politiky se zatím nehrne

Bývalý předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář na konci září oznámil, že chce s novým politickým hnutím vstoupit do politiky. Zatím však založil pouze nový spolek s názvem PRO ČR. Před Minářem v něm figurovalo ještě jméno Pavla Hoška z vedení náboženské Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios.

Mikuláš Minář přestal šéfovat Milionu chvilek pro demokracii na konci září kvůli politickým ambicím. Prý nechce jen pořád dokola demonstrovat. S vlastním politickým hnutím by chtěl už příští rok promluvit do parlamentních voleb.

V seznamu politických stran a hnutí, který spravuje ministerstvo vnitra, se zatím Minářův projekt neobjevil. Aktivista ale založil nový spolek s názvem PRO ČR, vyplývá z údajů ve veřejném rejstříku.

"Účelem Spolku je spojovat a podporovat lidi a iniciativy odhodlané dělat PRO ČR to nejlepší, co bude v jejich silách, především: zajímat se o lidi a svět okolo sebe, přemýšlet o problémech naší země a o jejich příčinách, diskutovat veřejně i v soukromí o možných řešeních, vytvářet vize žádoucí změny, angažovat se v jejich prosazování, rozvíjet vzdělávací a osvětovou činnost a jinak všestranně podporovat a kultivovat chuť žít," stojí v popisu spolku v rejstříku.

Zapsán do něj byl už 19. září, tehdy ale ještě neměl s Minářem, zřejmě alespoň oficiálně, nic společného. Jako předseda byl původně uveden Pavel Hošek, který působí ve vedení nápoženské Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios. V pozici ho 16. října vystřídal právě Mikuláš Minář. Hoškova funkce ve stejný den zanikla.

"Sníme o zemi s kvalitními politiky i aktivními občany. Sníme o zemi rozkvétající: svobodné i zodpovědné, spravedlivé i bezpečné, o zemi, kde se na nikoho nezapomíná. Věříme, že pokud se v tomto úsilí o pozitivní proměnu naší země spojí lidé, kteří to vidí stejně, vytvoří společně sílu, která promění Českou republiku k lepšímu," píše se dále v rejstříku.

Mináře po oznámení vstupu do politiky kritizovala opozice. Nové hnutí by prý mohlo oslabit současné liberální strany, které se chtějí ve volbách do Poslanecké sněmovny spojit. Dohody jsou ale na samém počátku, nic konkrétního zatím nevzniklo.

Na písemný dotaz TN.cz, co se spolkem zamýšlí a proč ještě nezaložil hnutí, Minář do vydání článku nereagoval.

Minář vysvětlil konec v Milionu chvilek pro demokracii: