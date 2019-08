Miliardy pro MPSV navíc! Maláčová se dohodla se Schillerovou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a financí Alena Schillerová se dohodly na rozpočtu resortu na příští rok. Místo požadovaných 11 miliard dostane resort navíc 5,9 miliardy. Maláčová to označila za rozumný kompromis, byť bude její resort muset pečlivě hospodařit s každou korunou.

Rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bude v příštím roce navýšen o 5,9 miliard korun. K tomu má ještě Maláčová šanci, že dostane další peníze. Schillerová je připravena z obsluhy státního dluhu poskytnout ministerstvu dalších 800 milionů korun na řešení situace v IT.

Dalších 1,3 miliardy by mohlo ministerstvo dostat na čtyři oblasti – na případné navýšení platů ve státní sféře, zajištění kybernetické bezpečnosti, realizaci investičních pobídek a dofinancování evropských fondů.

"Máme s paní ministryní financí dohodu na podobě rozpočtu na příští rok a na tom, jak dofinancovat požadavky MPSV. Víte, že ta debata nebyla jednoduchá, trvala dlouhé hodiny," řekla Maláčová po jednání.

"MPSV bude muset velmi pečlivě hospodařit příští rok s každou korunou, nebude to pro nás jednoduché, ale považuji tento výsledek za slušný kompromis," dodala ministryně práce.



Maláčová vyjmenovala i některé oblasti, v nichž bude muset šetřit například na aktivní politice zaměstnanosti nebo na sociálních službách. Méně dostal resort i na sociální práci v obcích, kde Maláčové nevyšel plán na zvýšení prostředků, dostane to, co měla k dispozici letos. Pokryté má ministerstvo dotační tituly nebo pěstounskou péči.

Navíc dostala Maláčová 0,4 miliardy na investiční dotace na sociální služby, což si pochválila, že to umožní stavět například nové domovy pro důchodce. Počkat budou muset některé plánované rekonstrukce budov, například úřady práce v Pardubicích a Olomouci.

"Od kolegů mám zpětnou vazbu, že to dopadlo, jak si představovali. Za mě máme pokryto 8 miliard z 11, je to dobrý kompromis. Zdrželi jsme se minule hlasování, protože rozpočet neodpovídal našim představám, to se nebude opakovat," odpověděla Maláčová na otázku, jestli je ČSSD nyní s rozpočtem spokojená a případně, zda jej podpoří.