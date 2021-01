Provoz očkovacího centra má stát 300 tisíc denně. Platí to pojišťovny

Namísto expozic očkovací kóje – Výstaviště na Černé louce v centru Ostravy se mění ve vakcinační centrum. U vstupu je termokamera, která každému příchozímu změří teplotu.

Očkovat se bude v 18 kabinkách. To, jestli jsou volné, ukáže zájemcům o vakcinaci světelná signalizace, tedy semafor. Místo se ale ještě musí vybavit dalšími potřebami.

"Nějaký stůl, židle, poličky...," uvedl Tomáš Macura, primátor Ostravy (ANO). Příchozí si také budou moci vybrat židli podle toho, jestli chtějí být očkováni do levého nebo pravého ramene.

Zdravotníci přitom pravákům doporučují to levé a naopak levákům radí aplikovat do pravého ramene. Je totiž běžné, že po vpichu ruka trochu bolí, a proto je výhodou, když očkovací látku neaplikují do té dominantní paže.

Čekárna, kde budou očkovaní po vakcinaci odpočívat, má kapacitu 150 lidí. Zadní místnost bude mít navíc připravné lehátko pro případ, že se někomu udělalo špatně.

V ostravském velkokapacitním centru chtějí denně očkovat zhruba 1800 lidí. Ve dvousměnném provozu vypomohou praktičtí lékaři a hygienici. Podle primátora Ostravy bude zapotřebí na jednu šestihodinovou směnu 69 lidí z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu.

Jak to bude fungovat, si zdravotníci vyzkoušejí "nanečisto" už v polovině února. "Centrum chceme otestovat v jakémsi pilotním provozu pro složky IZS. To znamená pro policisty, hasiče a podobně," upřesnil ostravský primátor. V plném provozu tam mají zdravotníci očkovat od března.

Náklady na vybudování očkovacího centra se pohybují okolo jenoho milionu korun. Denní provoz má stát dalších asi 300 tisíc. "Většinu těch provoznívch nákladů by měly pokrýt příjmy ze zdravotního pojištění," konstatoval Tomáš Macura.