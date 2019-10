Milovník Karel Gott: Měl desítky žen, svatba s Ivanou byla šok!

Karlovou první vážnější známostí byla zpěvačka Olga Svobodová. Byla o devět let starší a tehdy 19letého mladíka zasvětila do tajů milování. Seznámili se v Redutě, kde oba působili. Vztah jim vydržel rok. A zatímco z Gotta se po rozchodu postupně stávala hvězda, kariéra Olgy pohasínala. Oddávala se alkoholu a začala pracovat jako domovnice. Nakonec ji stihl hodně tragický osud. Při mytí schodů pustila do domu několik zfetovaných lidí, kteří ji ubodali.

Roční románek prožil Gott v letech 1962 až 1963 se sestrou herce Jiřího Kodeta Evelynou Steimarovou. Seznámili se v tramvaji, ona bydlela v Holešovicích, on v Kobylisích, takže měli společnou cestu. Dohromady se dali ale až v kavárně Vltava, kde vystupoval. Herečka se prý nikdy nechlubila tím, že byla jednou z Gottových známostí.

Začátkem 70. let se zpěvák dočkal prvního potomka, i když o to zřejmě úplně nestál. Tanečnice Antonie Zacpalová účinkovala v Gottově Lady Karneval. On jí jednou nabídl odvoz domů, místo k ní ale zamířil k sobě. Když otěhotněla, bylo jí 37, Gott přitom vůbec netušil, že bude tátou. Oznámila mu to, až když se malá Dominika v roce 1973 narodila. Zpěvák zrovna radostí neskákal a na miminko se přišel poprvé podívat až po půl roce.

V roce 1983 se Gott seznámil s Alicí Kovácsovou. Nejprve byla jeho milenkou, poté se stala důvěrnou přítelkyní. Nikdy se ho prý neptala, kde byl a s kým, ani jestli je jeho jedinou. Po rozchodu si vzala hudebníka Ondřeje Havelku, Gott k nim domů prý často chodil na návštěvu.

Pětiletý vášnivý vztah s Jitkou Svobodovou prožil padesátník Gott v druhé polovině 80. let. 19letou krásku potkal v baru, kde byla se svým přítelem. Počkal si na ni, když šla na toaletu, a dal jí číslo, aby mu zavolala. Ani tato známost ale nevydržela, Svobodová dala Gottovi kopačky, když se dozvěděla, že si během jejich vztahu stihl pořídit druhé dítě. V té době už byly malé Lucii dva roky.

Druhou dceru Gottovi porodila Iveta Kolářová, která za ním měla v roce 1985 přijít do šatny a poprosit ho, zda by ji neodvezl do Prahy. On souhlasil, jiskra ale přeskočila až o rok později. Přestože Gott v té době chodil se zmíněnou Jitkou Svobodovou, nezabránilo mu to, aby si s mladičkou dívkou užil noc plnou vášně. Dcera Lucie se narodila v roce 1987. Ani kvůli dítěti se ale Gott se svou přítelkyní Svobodovou nerozešel, matce svého dítěte koupil byt na Vinohradech a pomáhal jí finančně.

Ani po rozchodu se Svobodovou ale Gott příliš citově nestrádal. Jeho novou múzou se stala tehdy 18letá Martina Zbořilová a vztah jim vydržel pět let. Možná to mohlo být i déle, zpěvák se ale nechtěl vázat. Když s ním dívka chtěla založit rodinu, zařadil zpátečku. Ona si odjela léčit zlomené srdce do Ameriky, kde se seznámila se svým pozdějším manželem Milošem Formanem.

Gottovi s rozchodem pomáhala náruč další ženy. V roce 1994 prožil románek s exotickou Manuelou Pechovou - její otec pocházel ze Súdánu, matka byla Češka. Nakonec to byl Gott, kdo dostal kopačky. Kráska odletěla na dovolenou do Kanady, zpátky už se ale nevrátila.

Poněkud hořkou dohru měl románek s Ilonou Hermovou, spolupracovnicí z agentury GoJa, která se zpěvákem chodila v letech 1996 a 1997. Po rozchodu totiž veřejně prohlásila, že Gotta vlastně nikdy nemilovala a že ji ani nepřitahoval.

Temperamentní Marika Sörösová uchvátila mistra v roce 1997 na koncertě v Berlíně. Ještě ten den ji pozval na večeři. Netrvalo dlouho a blondýnka se začala objevovat ve vile na Bertramce. Jejich vztah byl hodně bouřlivý a nevydržel. Prý i vinou její extrémní žárlivosti. Vztah s ní Gott ukončil na oslavě svých 60. narozenin.

Důvod k žárlení Sörösová skutečně měla. Gott se totiž během jejich vztahu scházel i s Taťánou Smutnou. Poznal ji v době, kdy jí zemřela maminka, a zpěvák jí byl velkou oporou. V té době sice byla vdaná, s manželem ale už dva roky nežila. Sörösová je nachytala v jeho mercedesu a udělala scénu. Smutná se prý musela utéct schovat do nedaleké restaurace, auto ale jejímu vzteku neušlo.

Teprve žena, kterou potkal zpěvák v roce 1999 na předávání cen TýTý, dokázala, co žádná předtím. Zdravotní sestřička Ivana Macháčková tehdy pracovala jako asistentka zahraničních herců. Okamžitě ho zaujala, ona mu ale dala falešné číslo. Znovu se potkali o rok později při natáčení Miss, to už dostal správné číslo. Nakonec si Gott novou lásku nastěhoval na Bertramku. A v roce 2008 se stalo něco, co opravdu nikdo nečekal. Gott si Ivanu v Las Vegas vzal. Mají spolu dvě dcery - Charlotte Ellu a Nelly Sofii.

